МВД подготовило поправки к ПДД о штрафах за неправильную резину и отсутствие противосолнечных козырьков

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

МВД разработало проект постановления правительства, содержащий "перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств" и представляющий собой приложение к ПДД. Если документ вступит в силу (это может произойти 1 марта 2022 года), то при выявлении хотя бы одного нарушения из этого перечня инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей по ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена).

Как напоминает "Коммерсант" , это вторая редакция проекта. Первый проект постановления был подготовлен в прошлом году, а основанием для его подготовки называли необходимостью привести ПДД в соответствие с техрегламентом Таможенного союза о колесных транспортных средствах.

Из документа следует, что водителям будет грозить штраф в 500 рублей за езду с июня по август на зимних шипованных шинах, а с декабря по февраль - на летних (период использования зимней и летней резины может быть изменен властями регионов). Штраф сможет применяться и в отношении водителей грузовиков, если у них зимой при отсутствии зимних шин нет и цепей противоскольжения. Данный запрет будет вводиться по решению властей каждого региона.

Аналогичный штраф предусмотрен за отсутствующие или неработающие фароочистители и автокорректоры уровня фар, которые обязательно должны быть на выпускаемых в России и ввозимых в страну машинах. Сейчас по ст. 12.5 КоАП водителей уже могут штрафовать за перегоревшую лампу в фаре, а также за использование нештатных ксеноновых или светодиодных ламп. Новый документ детализирует требования к фарам. Также в нем закреплен запрет на использование пленок на стеклах фар (водители наклеивают их для защиты от камней). Нарушением также признается отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем, а также наличие "предметов", закрывающих обзор. Предположительно речь идет о видеорегистраторах, если они закрывают обзор.

Помимо этого, в документе говорится, что основанием для штрафа станут сохраненные в памяти бортового компьютера ошибки неисправности двигателя или автоматической коробки передач. Еще один пункт грозит штрафом за установку в легковых автомобилях "конструкций из стали или аналогичных материалов", выступающих за линию бампера. Под это определение среди прочего подпадают установленные на многих внедорожниках лебедки. Наконец, проект запрещает эксплуатировать автомобили с сильно поврежденными бамперами. Речь идет о случаях, когда внутренняя железная часть бампера выступает за пределы габаритов машины и может нанести травму пешеходу.