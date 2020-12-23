Компания Volkswagen окончательно прекратила производство электрической версии хэтчбека Golf (e-Golf). Последний такой автомобиль сошел с конвейера завода Gläserne Manufaktur в Дрездене. Об этом сообщается в микроблоге завода в Twitter.

Volkswagen e-Golf выпускался семь лет. До лета этого года его собирали на заводе в Фольфсбурге, а с 2017 года электричесский Golf также выпускали на предприятии в Дрездене. На нем за три года собрали 50 401 автомобиль e-Golf, а в целом два завода выпустили 145 561 экземпляр этой модели, пишет Motor.ru. После обновления в 2016 году запас хода хэтчбека составлял до 200 километров.

Прекращение выпуска e-Golf является плановым. Volkswagen не стала выпускать электрическую версию Golf нового поколения, поскольку место этой модели в линейке компании занял электрический хэтчбек ID.3. Завод в Дрездене начнет выпуск этой модели уже через несколько недель.

В конце ноября сообщалось, что Volkswagen ускорила разработку компактного электрокара для массового рынка на фоне вводимых и планируемых ограничений в сфере экологии. По данным источников, проект под кодовым названием "Small BEV" ("Маленький электромобиль"), предусматривает создание электрокара размером с Volkswagen Polo, который будет стоить 20-25 тыс. евро. Таким образом, будущий электромобиль окажется доступнее Volkswagen ID.3, который вышел на рынок в сентябре и уже стал самым популярным электрокаром на европейском рынке.

В июле стало известно, что легендарный Volkswagen Beetle ("Жук") может вернуться на конвейер в виде электромобиля. Основанием для этого предположения служит тот факт, что компания Volkswagen подала в Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза заявку на регистрацию товарного знака e-Beetle.