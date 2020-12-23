Компания Hyundai сообщила о приостановке продаж автомобилей в России через интернет с 22 декабря в связи с прекращением поставок новых машин перед новогодними праздниками. Об этом сообщается на сайте, запущенном компанией для продаж автомобилей через интернет.

"В связи с приближающимися новогодними нерабочими праздничными днями поставки автомобилей приостанавливаются и будут возобновлены 11.01.2021 г. С 22 декабря будет недоступно оформление покупки автомобиля в кредит - услуга будет возобновлена после 11.01.2021 г. При полной оплате автомобиля банковской картой вы можете забронировать любой автомобиль и внести обеспечительный платёж за него в личном кабинете, чтобы зафиксировать стоимость автомобиля", - говорится в сообщении, которое возникает на экране при заходе на сайт.

По данным сайта, сейчас для бронирования доступны не более 1-2 машин каждой из моделей Hyundai. При этом, судя по сайтам дилеров бренда, автомобили пока есть в наличии в автосалонах, и их можно приобрести при личном визите.

Напомним, в конце ноября сообщалось, что дефицит новых автомобилей на складах у российских дилеров может сохраниться вплоть до марта 2021 года. Такой прогноз был дан на панельной дискуссии в рамках онлайн-форума "AUTOSTAT Analytic Day".

"Во втором полугодии 2020-го мы столкнулись с уникальной ситуацией - дефицит новых машин по всем маркам и моделям. Я не припомню такого тотального дефицита уже много лет. Думаю, что в ноябре-декабре текущего года он постепенно будет ослабевать, но обычного состояния насыщенных складов мы вряд ли сможем достичь", - заявил президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Вячеслав Зубарев.По его мнению, ситуация на рынке будет зависеть от колебаний курса рубля. Если рубль снова подешевеет, то клиентов ждут пустые "полки с автомобилями" по аналогии с пустыми продуктовыми полками в магазинах в марте этого года. Если курс рубля будет стабилен, то насытить рынок удастся в течение первого квартала 2021 года.

Основными причинами нынешнего дефицита участники рынка называют сбои в производстве машин в начале пандемии коронавируса, а также отложенный спрос - после отмены карантина покупатели отправились к дилерам.