Несколько лет назад глава компании Tesla Илон Маск предлагал главе Apple Тиму Куку купить Tesla за примерно 60 млрд долларов, но это предложение было отклонено. Об этом Маск сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"В самые сложные дни для программы Model 3 я связался с Тимом Куком, чтобы обсудить возможность продажи Tesla за 1/10 ее нынешней стоимости. Он отказался от встречи", - написал Маск.

Он не уточнил, когда именно состоялся этот разговор, но электрокар Model 3 был представлен в 2016 году и вышел на рынок в 2017 году. Компания Tesla лишь в 2018 году стала прибыльной, а ее капитализация стремительно выросла в 2020 году и сейчас составляет более 600 млрд долларов. Благодаря стремительному росту акций Tesla, Маск недавно поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей мира. Сейчас его состояние оценивается в 155 млрд долларов, и по этому показателю он уступает только главе Amazon Джеффу Безосу (188 млрд долларов).

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

Так глава Tesla отреагировал на свежие новости о планах Apple выпустить собственный легковой электромобиль к 2024 году. Слухи о том, что Apple разрабатывает собственный электромобиль, появились еще в 2015 году, а затем сообщалось, что компания отказалась от этого проекта и сосредоточилась на разработке автомобильного софта, которым смогли бы пользоваться автопроизводители (вероятно, тогда и состоялся разговор Маска с Куком).

Теперь Apple вернулась к идее создания собственного электромобиля. Однако детали обновленного проекта пока неизвестны, как и точные сроки его реализации: компания рассчитывает запустить производство электрокара к 2024 году, но не исключено что это произойдет позже в связи с пандемией коронавируса. Возможно также, что компания снова сузит проект до разработки программного обеспечения для автономного вождения.