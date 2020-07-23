В России завершена разработка национального стандарта ГОСТ Р 58927-2020 "Колонки топливораздаточные. Общие технические условия", который устанавливает требования к колонкам при отпуске бензина и дизельного топлива на АЗС. Стандарт должен вступить в силу с 1 октября 2020 года.

Разработка документа является частью утвержденного ранее комплекса мер по борьбе с недоливом топлива. Новый ГОСТ призван защитить интересы потребителей и исключить возможность умышленного недолива топлива на заправках, сообщается на сайте Росстандарта. Среди прочего стандарт гласит, что колонка должна быть оснащена программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа, а ее конструкция должна предусматривать защиту от несанкционированной замены узлов и элементов и/или установки дополнительных устройств, не предусмотренных изготовителем ТРК.

"Принятие нового стандарта на топливозаправочное оборудование - важный элемент механизма по борьбе с недоливом топлива на АЗС. Действующий стандарт, принятый еще в 1989 году, не устанавливает таких важных требований, как защита ПО от вмешательства извне. С конца 1980-х годов технологии производства и эксплуатации топливного оборудования существенно изменились. Принятый документ, разработанный участниками рынка, устранит указанный пробел и позволит создать механизмы по защите граждан от недобросовестных действий при заправке топливом", - заявил заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов.

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что за недолив топлива на АЗС в 2021 году могут ввести оборотные штрафы в размере до 2 млн рублей. Соответствующее предложение в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) планировал внести Минпромторг. Предложение Минпромторга предусматривает введение штрафа за недолив топлива в размере 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей. Повторное нарушение грозит штрафом в 3% выручки, но не менее 2 млн рублей. Сейчас такие нарушения наказываются по ч. 1 ст. 19.19 КоАП - штраф по ней составляет от 20 до 100 тыс. рублей.

В марте 2020 года стало известно, что контрольные закупки топлива на автозаправках в режиме "тайного покупателя" могут начаться в 2021 году, если до конца текущего года будет принят закон о госконтроле.