Mitsubishi планирует полностью прекратить производство внедорожника Pajero

Японский компания Mitsubishi планирует прекратить производство полноразмерного внедорожника Pajero в 2021 году. О намерении компании отказаться от выпуска одной из самых известных в мире моделей пишет газета Nikkei.

Кроме того, сейчас руководство компании прорабатывает план закрытия завода Pajero Manufacturing в префектуре Гифу к 2023 году. На этом заводе выпускаются внедрожники Pajero Sport, а также кроссоверы Outlander и минивэны Delica. Всего предприятие выпускает примерно 63 тыс. автомобилей в год, около 10% общего объема выпуска машин Mitsubishi.

Напомним, производство Pajero для японского рынка прекратилось в 2019 году и сейчас внедорожники идут только на экспорт. Тем не менее спрос на модель снижается, и в Mitsubishi решили окончательно прекратить выпуск внедорожника с целью оптимизации. После закрытия завода в Гифу сборка Outlander и Delica будет осуществляться на других предприятиях компании, уточняет ТАСС.

Mitsubishi Pajero первого поколения дебютировал на Токийском автосалоне в 1981 году, а производство внедорожника началось в 1982 году. Изначально компания выпускала модель в трехдверном кузове, однако уже в 1983 году была представлена пятидверная версия. Первые два поколения внедорожника были рамными, а начиная с третьего поколения Pajero стал внедорожником с несущим кузовом и интегрированной в него рамой.

Всего за долгие годы производства модели в мире было продано более 3,2 млн экземпляров. Pajero знаменит и спортивными достижениями: гонщики на Pajero 12 раз побеждали на ралли "Дакар".