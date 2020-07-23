MichaelVi / DepositPhotos Tesla впервые в своей истории получила прибыль четвертый квартал подряд

MichaelVi / DepositPhotos

Компания Tesla обнародовала финансовую отчетность по итогам второго квартала, из которой следует, что автопроизводитель в апреле-июне получил прибыль. Таким образом, Tesla впервые в своей истории получила прибыль в течение четырех кварталов подряд. Также компания подтвердила план построить новый завод по производству электрокаров в Остине (штат Техас).

Как пишет The Verge, квартальная выручка Tesla составила 6 млрд долларов, а прибыль - 104 млн долларов. В первом квартале эти показатели составили 5,9 млрд и 16 млн долларов соответственно.

Напомним, в начале июля Tesla обнародовала свежие данные о продажах машин. По итогам второго квартала компания Илона Маска поставила клиентам почти 90,7 тыс. электрокаров, несмотря на то что завод компании во Фримонте (штат Калифорния) был закрыт до середины мая. При этом аналитики ожидали, что объем поставок составит около 72 тыс. машин. Достигнутый показатель немного превзошел результат первого квартала (88,4 тыс. машин). Подавляющее большинство поставок (80 тыс.) пришлось на седаны Model 3 и кроссоверы Model Y. Объемы поставок электромобилей Model S и X составили 10 тыс. штук.

На фоне положительной отчетности компании акции Tesla выросли на 4% после закрытия биржи, что укрепило компанию Илона Маска в звании самого дорогого автопроизводителя. Также в Tesla отчитались о первом прибыльном годе по GAAP за все 17 лет существования. Это значит, что компанию могут включить в индекс S&P 500, который отражает динамику стоимости акций 500 крупнейших по капитализации американских компаний, пишет VC.ru.

Ранее Илон Маск обещал, что к концу 2020 года Tesla поставит 500 тыс. электромобилей. Несмотря на пандемию коронавируса, в компании считают, что этот план все еще может быть выполнен за счет наращивания производства на заводе во Фримонте.