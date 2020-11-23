Суперсервис "Европротокол онлайн", позволяющий оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, заработал по всей России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минцифры.

Речь идет о сервисе, который начал работать в ноябре прошлого года в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Татарстане. При помощи мобильного приложения "Помощник ОСАГО", интегрированного с порталом госуслуг, сервис позволяет за 15 минут оформить мелкую аварию без пострадавших, в которой задействовано не более двух машин, а между участниками ДТП нет разногласий об обстоятельствах происшествия.

Для оформления такого ДТП потребуется смартфон одного из водителей, на который нужно будет сфотографировать повреждения автомобилей, а затем загрузить фотографии в приложение и заполнить электронное извещение (информацию об участниках аварии программа загрузит автоматически из баз Российского союза автостраховщиков и портала госуслуг). Однако схему ДТП участникам придется зарисовать на бумаге и также сфотографировать на смартфон.

После подготовки извещения его должен одобрить второй участник аварии - приложение генерирует QR-код, который необходимо считать через смартфон второго водителя, а затем одобрить или отклонить черновик на портале госуслуг. Если участники ДТП считают, что все оформлено верно, то извещение будет отправлено, и на смартфон придет соответствующее уведомление, а водители смогут ехать дальше по своим делам.

Оформить документы можно и без фотографий поврежденных машин, но в этом случае компенсация ущерба составит не более 100 тыс. рублей, тогда как с фотографиями лимит покрытия будет вчетверо больше.

"С 2021 года ДТП можно будет оформить и через приложение "Госуслуги.Авто", которое мы запустим в ближайшее время. Также появится возможность оформлять протокол одновременно с двух устройств обоих участников ДТП, а также вносить и сохранять данные в приложение при отсутствии связи, а затем отправить их, как только появится доступ в интернет", - сообщил замглавы Минцифры Андрей Черненко.