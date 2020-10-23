Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Сервис каршеринга "Делимобиль" начнет проверять арендаторов машин в Москве на трезвость в ночное время

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

Сервис каршеринга "Делимобиль" ввел для водителей в Москве тест на трезвость, который выявляет уровень концентрации внимания и замеряет скорость реакции. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"С 23 октября "Делимобиль" после пилотного запуска в регионах вводит в Москве digital-тест, выявляющий у водителя подозрение на состояние повышенной усталости и отсутствия концентрации, при котором нельзя или не рекомендуется садиться за руль", - цитирует ТАСС сообщение компании.

Тест перед бронированием автомобиля нужно будет проходить в приложении сервиса с 23 часов вечера до 5 часов утра. В это время более высок риск того, что за руль может сесть человек в состоянии, небезопасном для вождения. Пользователям придется пройти викторину или опрос с различными вариантами заданий, по которым надо подобрать определенную последовательность цифр или фигур на скорость, пишет TJ. Если пользователь не сможет выполнить задание, ему предложат отказаться от бронирования или пройти авторизацию через видеоселфи.

В "Делимобиле" рассказали, что месяц назад компания уже запустила эксперимент по проведению такой проверки во всех городах и регионах присутствия компании кроме Москвы.

"После анализа данных в регионах можно с уверенностью говорить, что показатели этого digital-теста выглядят достаточно убедительными и сопоставимыми с данными обычных алкотестеров", - заявили в компании в компании, уточнив, что после тестирования в Москве, которое займет несколько недель, сервис проанализирует полученные данные и разработает альтернативные меры в случае непрохождения водителем теста. В дальнейшем компания рассмотрит вопрос о влиянии результатов прохождения теста на некоторые параметры рейтинга водителя, который сервис недавно ввел для оценки манеры и стиля вождения клиентов.

Напомним, в сентябре стало известно, что столичные власти планируют создать сервис краткосрочной аренды машин, автомобили для которого смогут предоставить жители города. В результате личные автомобили горожан не будут простаивать без движения. О плане запуска такого сервиса рассказал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Мы прорабатываем запуск "Народного каршеринга". Вы сможете сдать свой автомобиль в качестве сервиса краткосрочной аренды, когда вы им не пользуетесь. По статистике, более 90% времени личный автомобиль проводит без движения. Ваша машина сможет заработать вам деньги, а городу - помочь разгрузить дороги. При этом приложение будет собственностью Правительства Москвы, и мы будем внимательно смотреть профили пользователей - на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством", - сообщил Ликсутов.