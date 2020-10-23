Суббренд Ioniq, принадлежащий южнокорейской компании Hyundai, появится на российском рынке в 2021 году. Об этом пишет издание Motor.ru со ссылкой на управляющего директора Hyundai в России Алексея Калицева.

Напомним, в августе Hyundai объявила о создании нового суббренда Ioniq, под которым будут выпускаться все электрокары южнокорейской марки. Так, в ближайшие годы намерена представить электромобили Ioniq 5, Ioniq 6 и Ioniq 7. Под нечетными индексами в продажу поступят кроссоверы, под четными - седаны. В Hyundai отмечали, что автомобили нового бренда объединит сверхбыстрая зарядка, просторный салон, питание от аккумулятора и новации будущего. Все машины будут построены на модульной электрической платформе E-GMP.

Ожидается, что в начале следующего года компания выпустит кроссовер Ioniq 5, который будет базироваться на представленном в прошлом году концепт-каре 45 EV. В 2022 году планируется выпустить седан Ioniq 6, в основу которого ляжет прототип Prophecy ("Пророчество"). Подробности о большом кроссовере Ioniq 7 в компании пока не раскрывают.

Калицев не уточнил, какая модель появится в продаже в России, но, исходя из планов Hyundai, это может быть только Ioniq 5. По слухам, этот электрокар будет немного крупнее кроссовера Santa Fe и получит камеры вместо наружных зеркал. Также сообщалось, что Ioniq 5 будут выпускать в версиях с батареями на 58 и 73 кВт*ч, которые обеспечат запас хода в 354 и 450 километров соответственно.

В сентябре Hyundai показала первое концептуальное изображение салона электромобилей Ioniq. В сообщении компании отмечалось, что салон проектировался в сотрудничестве со специалистами компании LG. В основе проекта под названием Concept Cabin лежит идея расширения внутреннего пространства и интеграции в салон некоторых бытовых приборов. Так, концепт предусматривает оснащение салона 77-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем на потолке, которым одновременно смогут пользоваться два человека. Кроме того, в описании говорится о системах чистки одежды и обуви пассажиров, роботе, убирающем салон, а также ультрафиолетовых LED-лампах для дезинфекции. Ожидается, что часть описанных решений будет реализована в салоне кроссовера Ioniq 5.

Отметим, что сейчас под брендом Ioniq выпускается хэтчбек, который оснащается как гибридной, так и полностью электрической силовой установкой.

В декабре прошлого года стало известно, что Hyundai намерена инвестировать в разработку электромобилей и беспилотных машин 17 млрд долларов в течение ближайших пяти лет. Всего же в развитие новых технологий компания вложит около 52 млрд долларов. Hyundai также рассчитывает к 2025 году войти в тройку мировых лидеров по производству машин на аккумуляторах и топливных элементах с годовым объемом продаж 670 тыс. машин (из них 560 тыс. электромобилей). Помимо этого, к 2022 году компания планирует сократить расходы на сырье на 28,9 млрд долларов. Наконец, Hyundai рассматривает возможность разработки летающих автомобилей.