Artzzz / DepositPhotos Повышение утилизационного сбора привело к прекращению поставок в Россию модели Mazda 3

Artzzz / DepositPhotos

Российское представительство компании Mazda приостановило поставки в страну модели Mazda 3 из-за повышения утилизационного сбора с января этого года.

На отсутствие новых Mazda 3 в России обратило внимание издание "Колеса.ru". Так, в январе-сентябре 2020 года в России купили 421 автомобиль Mazda 3. Четыре машины были выпущены еще в 2018 году, когда Mazda 3 только вышла на рынок после презентации, а оставшиеся 417 машин были выпущены в 2019 году. Таким образом, статистика говорит о том, что модель Mazda 3 в этом году в Россию не ввозилась.

Журналисты предположили, что это связано с повышением утилизационного сбора. Так называемый утилизационный сбор, напомним, был введен для импортируемых автомобилей для защиты отрасли в 2012 году. После вмешательства ВТО сбор начали платить и местные заводы, но они, в отличие от импортеров, стали получать промышленные субсидии, сопоставимые с расходами на утилизационный сбор. С 1 января 2020 года утильсбор был повышен - индексация в основном затронула сегмент легковых автомобилей, в котором сбор вырос в среднем на 110,7%. Для машин с двигателем объемом до 1 литра сбор увеличился на 46,1%, а для машин с двигателем от 3,5 литра - на 145%. Утильсбор в самом популярном сегменте автомобилей с двигателем объемом 1-2 литра вырос на 112,4%.

Позднее это предположение подтвердил собеседник издания в российском представительстве Mazda. По его словам, сроки возобновления поставок Mazda 3 пока неизвестны. При этом полученное ранее компанией одобрение типа транспортного средства (ОТТС) действует до 2022 года, и в нем указаны только автомобили японского производства. Возвращение этой модели на рынок имеет смысл, если Mazda начнет выпускать "тройку" на заводе во Владивостоке.

Напомним, на днях аналитики сообщили, что средневзвешенная цена нового автомобиля на российском рынке за последние шесть лет выросла на 67%. Если в 2014 году новый автомобиль в среднем стоил 1,001 млн рублей, то сейчас этот показатель вырос до 1,674 млн рублей. Рост по сравнению с ценой 2019 года (1,56 млн рублей) составил 7,3%. Основным фактором роста стоимости машин стала девальвация рубля в 2014-2015 годах, которую цены на автомобили компенсировали только в конце прошлого года. К подорожанию автомобилей также привели рост НДС, повышение утилизационного сбора, инфляция и обновление модельных рядов автопроизводителей.