Горьковский автозавод ("ГАЗ") представил первые предсерийные образцы электромобиля GAZelle e-NN. На конференции "Цифровая индустрия промышленной России" компания продемонстрировала представительский микроавтобус, маршрутный микроавтобус и грузопассажирский фургон.

Как сообщили в пресс-службе компании, единая электроплатформа позволяет выпускать полную линейку легкого коммерческого электротранспорта, а в конструкции электромобиля GAZelle e-NN используются как унифицированные компоненты модельного ряда "ГАЗель Next" (шасси, кузов, салон), так и оригинальные узлы, включая тяговые батареи, электродвигатель, преобразователь напряжения, зарядное устройство и другие компоненты.

Полная масса электромобиля составляет 4,6 т, а грузоподъемность бортовых модификаций достигает 2,5 т. Синхронный электродвигатель имеет пиковую мощность в 136 лошадиных сил и обеспечивает скромную максимальную скорость в 100 километров в час. Батарея емкостью 48 кВт*ч позволяет проезжать на одной зарядке - 120 километров, сообщает "Автостат".

ГАЗ представил предсерийные образцы электромобиля GAZelle e-NN

Горьковский автозавод представил первые предсерийные образцы электромобиля GAZelle e-NN: представительский микроавтобус, маршрутный микроавтобус и грузопассажирский фургон-комби. Электромоби...https://t.co/YXZpsS6yJk pic.twitter.com/ubFYZda1hM— АВТОСТАТ (@Autostat) September 23, 2020

По желанию клиента автомобиль можно укомплектовать блоком дополнительных батарей, что увеличит запас хода до 200 километров. При использовании системы подзарядки пополнить заряд батарей коммерческого электромобиля с 0 до 80% можно за 30 минут. Сроки начала продаж и стоимость на GAZelle e-NN объявят позднее, пишет РБК.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что беспилотная "ГАЗель" осуществила первую в России коммерческую перевозку груза из города в город на беспилотном автомобиле, привезя около тонны овощей из Владимира в Москву.

Доставка была осуществлена ночью, когда трафик был минимальным. "ГАЗель", за рулем которой сидел следивший за дорогой водитель-испытатель, проехала в автономном режиме свыше 240 километров. Доставка обошлась заказчику в 1,5 тыс. рублей, что является средней рыночной ценой такой перевозки.