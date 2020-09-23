Пресс-служба Президента России Путин пообещал, что на развитие дорожной сети в РФ выделят 6 трлн рублей

Пресс-служба Президента России

В течение ближайших трех лет на развитие дорожной сети в России будет направлено около 6 трлн рублей. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с сенаторами.

"На развитие дорожной сети в ближайшие три года планируется направить из федерального бюджета более 2,5 трлн рублей, а с учетом региональных дорожных фондов - это около 6 трлн рублей", - приводит слова Путина РИА "Новости".

Президент уточнил, что эти деньги будут направлены на модернизацию федеральных и региональных дорог, а также автомобильных обходов городов, включая Тольятти и Краснодар.

Также Путин попросил проработать вопрос изыскания средств на строительство дорог. "Хорошо известно, что дорожное строительство имеет мощный комплексный эффект, дает стимул к развитию смежных отраслей, созданию новых рабочих мест, новых производств. И, конечно, формирование широкой качественной дорожной сети - это ключевой фактор обустройства территорий, создания благоприятных условий для жизни людей. В этой связи прошу правительство проработать вопрос изыскания дополнительных ресурсов для дальнейшего развития дорожного строительства в 2021-2023 годах. А также шире использовать внебюджетные средства. И прежде всего, направить на крупные проекты инфраструктурного развития агломераций средства, привлеченные через инфраструктурные облигации", - сказал Путин.

Напомним, в начале сентября правительство утвердило увеличение бюджета, выделяемого на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг столицы. Как следует из постановления кабмина, общая сумма финансирования проекта увеличена более чем на 20 млрд рублей. Из них около 15,8 млрд будет выделено из федерального бюджета, а частным инвесторам придется вложить в ЦКАД еще почти 4,9 млрд рублей.В результате общая стоимость строительства трассы выросла с 320,6 млрд до 341,2 млрд рублей.

В 2017 году стоимость строительства ЦКАД оценивалась в 313,2 млрд рублей. Однако во время работ по прокладке дороги рабочие столкнулись с многочисленными проблемами. Например, в зоне строительства обнаружились неучтенные инженерные коммуникации, в том числе магистральные газопроводы и нефтепроводы. В середине июня 2020 года сообщалось, что Счетная палата оценила строительство ЦКАД в 315,9 млрд рублей. Также аудиторы пришли к выводу, что на дополнительные работы, включая перенос коммуникаций, понадобится еще примерно 15 млрд рублей.