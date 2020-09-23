22 сентября компания Tesla провела мероприятие Battery Day, на котором глава компании Илон Маск сделал несколько анонсов, касающихся новых технологий. Обзор его выступления перед акционерами, которые находились в машинах и вместо аплодисментов нажимали на клаксоны (такой формат, напоминающий кинотеатр под открытым небом, был выбран из-за пандемии коронавируса), публикует The Verge.

Как и ожидалось, Маск объявил, что Tesla намерена наладить выпуск собственных батарей для электрокаров (сейчас компания покупает компоненты аккумуляторов у нескольких поставщиков), которые будут стоить дешевле и обеспечат электрокарам увеличенный запас хода, приблизив их цену к цене машин с ДВС. Так, по словам Маска, новые батареи будут в шесть раз мощнее и позволят увеличить запас хода на 16%. Фабрика по производству катодов для фирменных батарей Tesla нового типа будет построена в Северной Америке - себестоимость выпускаемых на ней катодов будет снижена на 76%, а технология выпуска не будет предусматривать появления сточных вод.

Маск добавил, что Tesla намерена отказаться от использования кобальта в батареях для электромобилей. Этот дорогостоящий металл добывается в шахтах, а условия труда рабочих этих предприятий зачастую нарушают права человека. Все это заставляет ученых из разных стран искать альтернативы кобальту в литиевых аккумуляторах. Маск не назвал примерные сроки отказа компании от кобальта, но подчеркнул, что это также удешевит производство батарей.

Что же касается будущих электрокаров Tesla, то глава компании рассказал, что снижение стоимости батарей должно позволить компании выпустить электромобиль за 25 тыс. долларов. Отметим, что впервые Маск дал такое обещание в 2018 году - тогда речь шла о появлении недорогого электромобиля в течение трех лет. Самая доступная модель Tesla (Model 3 в версии) сейчас продается в США за 38 тыс. долларов. С учетом потенциальной экономии стоимость этой версии в Tesla оценивают в 31,7 тыс. долларов.

Наконец, Маск сообщил, что в конце 2021 года компания выпустит Tesla Model S в 1100-сильной версии Plaid, которая будет иметь запас хода в 520 миль (более 835 километров) и сможет разгоняться до 100 километров в час менее чем за 2 секунды. Стоимость этой версии составит 140 тыс. долларов.