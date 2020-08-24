24 августа в России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, предусматривающие переход на более индивидуальные тарифы для автовладельцев.

Напомним, первый этап реформы ОСАГО начался в январе 2019 года. Тогда тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены. Также были введены дополнительные ступени в расчете коэффициента возраст-стаж. В апреле в силу вступили новые правила расчета скидок по ОСАГО за езду без ДТП. Одобренный правительством в июле прошлого года следующий этап реформы ОСАГО среди прочего предусматривал повышение лимита выплат по ущербу жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей, отмену коэффициента территории и мощности авто при калькуляции полиса, а также учет данных телематики и грубых нарушений ПДД при определении тарифа для автовладельца.

Однако в октябре стало известно о планах властей пересмотреть реформу из-за опасений резкого роста стоимости полисов ОСАГО. В итоге во вступившем в силу законе, который в конце мая подписал президент, из главных нововведений остались учет грубых нарушений ПДД при расчете стоимости полиса и отмена регионального коэффициента и коэффициента мощности автомобиля. Помимо этого, страховщики должны будут раскрывать на своих сайтах факторы, влияющие на стоимость полисов.

Как поясняет "Коммерсант", сейчас для групп страхователей - например, владельцев легковых автомобилей, зарегистрированных на конкретной территории, - действует одинаковый тариф в пределах коридора, установленного ЦБ (с 24 августа он составляет 2471-5436 рубля, увеличившись на 11% вверх и вниз). Теперь страховщики смогут повышать стоимость полиса при наличии повторных в течение года грубых нарушений ПДД (проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 километров в час), если они зафиксированы инспекторами ГИБДД, а не камерами. Также полисы подорожают для водителей, лишенных прав за вождение в пьяном виде, оставивших место аварии или причинивших ущерб здоровью участников ДТП.

Помимо этого, страховые компании смогут учитывать в цене полиса те же факторы, что и в каско. Например, владелец семейного автомобиля с двумя детьми сможет купить полис дешевле, чем холостой хозяин спорткара. Коэффициенты территории, возраста/стажа и т.д. будут рассчитываться по-старому, но их влияние на тариф уменьшится за счет учета новых данных о водителях.

На окончательное вступление новых положений в силу уйдет еще какое-то время (некоторые подзаконные акты еще проходят утверждение), в течение которого страховщики будут продавать полисы по старым ценам.

"Будем считать тарифы по текущим нормам", - заявил замглавы "Ингосстраха" Илья Соломатин. При этом он добавил, что после перехода на новые правила ОСАГО для среднего автовладельца станет дешевле.

"Мы рассчитываем, что изменения на рынке ОСАГО будут плавными, страховые компании будет постепенно менять свои бизнес-модели под новую систему тарификации. Мы не видим причин для роста средней стоимости полиса ОСАГО в ближайшее время. Цена полиса лишь должна стать более индивидуальной", - заявили в ЦБ.