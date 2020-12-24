Минтранс опубликовал проект приказа с требованиями к парковкам для грузовиков и автобусов, организованным "в границах городских поселений, округов", а также на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Как напоминает газета "Коммерсант", сейчас закон "О безопасности дорожного движения" обязывает перевозчиков обеспечивать стоянку грузовиков и автобусов в соответствии с действующим с 1 января 2020 года приказом Минтранса. Новый приказ ведомства должен заменить этот документ. В отличие от действующего приказа проект не содержит норму, которая запрещает парковку грузовиков и автобусов во дворах ("на территории общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами").

Ранее такой запрет поддержали депутаты Госдумы, ГИБДД, Мосгордума и столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В Минтрансе сообщали, что контролировать соблюдения запрета должны были сотрудники Ространснадзора, которые могли лишать компании лицензий в случае, если парковка организована не по правилам. По мнению главы комиссии Мосгордумы по законодательству Александра Семенникова, запрет не заработал из-за отсутствия в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) санкций за его нарушение.

В Минтрансе сообщили изданию, что вступивший в силу в ноябре 2020 года закон "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" гласит, что ведомственный акт не может устанавливать излишние требования по отношению к закону. При этом закон "О безопасности дорожного движения" позволяет ведомству определить требования к парковкам, но не к месту их расположения. Семенников считает, что в проекте нового приказа содержатся требования, которые невозможно выполнить, если парковка расположена во дворе. В случае введения штрафов запрет заработает, считает депутат Мосгордумы.

"Во многих городах есть автобазы и стоянки, расположенные рядом с жилыми домами, просто взять или перенести их в тайгу или лес не получится. Минтранс попытался перепрыгнуть уровень своей компетенции. Решения об организации парковок на местах должны принимать не министерство, а местные органы власти", - заявил координатор проектов ассоциации "Дальнобойщик" Валерий Войтко.

В свою очередь президент национальной ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Магятин подтвердил, что запрет на парковку во дворах никем не контролировался. "У нас это постоянно. Вводим законы, которые непонятно, как исполнять, а порядка так и не появляется", - заявил он.