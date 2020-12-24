Московские водители пожаловались на штрафы за неправильную парковку - дорожная камера зафиксировала такое нарушение, когда их машины стояли в пробке. Об этом пишет газета "Московский комсомолец".

О проблеме рассказали водители, проезжавшие по Малой Филевской улице. Штрафы в 3 тыс. рублей им выписала камера, нацеленная на остановку общественного транспорта в районе дома 68 по Малой Филевской улице. Ранее камера фиксировала превышение скорости, но осенью ее настроили для автофиксации неправильной парковки. В этом режиме камера фиксирует нарушение, если автомобиль стоит на одном месте более двух минут.

"О проблеме известно, она решается, на данный момент такие штрафы с этой камеры не выписываются", - сообщили изданию в ГИБДД по Западному округу Москвы, посоветовав водителям, которые получили штрафы по ошибке обжаловать их через портал госуслуг Москвы. При этом водителям рекомендуется предоставить доказательства, что в момент фиксации нарушения на дороге была пробка. В случае отказа при обжаловании через портал штраф можно оспорить в судебном порядке.

"В данном случае мы имеем дело с абсолютно типичным случаем ошибки комплекса фотовидеофиксации. Все камеры, фиксирующие неправильную парковку, настроены на определенный пороговый уровень: сколько секунд должна стоять машина, чтобы камера реагировала на нее как на неправильно запаркованную", - отметил координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов, добавив, что проблема заключается прежде всего в сложной процедуре обжалования штрафов, из-за которой многие водители предпочитают быстро заплатить штраф со скидкой в 50%, а не заниматься оспариванием.

Напомним, дорожные камеры нередко выписывают ошибочные штрафы по тем или иным причинам. Недавно прокуратура Московской области внесла начальнику ГУ МВД России по Московской области представление с требованием устранить нарушения действующего законодательства и отменить незаконно наложенные на автовладельцев штрафы на сумму свыше 205 млн рублей. Речь идет о штрафах за выезд на выделенную полосу, которые были оформлены в октябре и ноябре на основании снимков передвижной камеры, установленной в районе перекрестка улиц 9-го мая и Дружбы в городе Химки.

Отметим также, что с 1 декабря в Москве заработали восемь дорожных камер, которые фиксируют случаи использования водителями телефона за рулем и езду с непристегнутым ремнем безопасности.