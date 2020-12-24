По итогам 11 месяцев 2020 года на столичных дорогах было зафиксировано 7177 ДТП с пострадавшими, на 13,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (8314). Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В этих авариях погибли 327 человек, а пострадали 8111. По сравнению с показателями января-ноября 2019 года количество погибших и пострадавших сократилось на 15,7 и 15,8% соответственно. Снижение количества аварий и жертв произошло в том числе из-за ограничений, действовавших в Москве весной и в начале лета из-за пандемии коронавируса.

"В 2021 году мы продолжим повышать безопасность дорожного движения, снижать смертность на дорогах - совместно с сотрудниками ГИБДД и других ведомств мы будем детально разбирать каждое ДТП с пострадавшими. Затем, зная причины, сможем избежать повторения таких аварий. Разберем каждую конкретную значимую магистраль. Больше уделим внимания нарушениям и злостным нарушителям правил дорожного движения. Также будем анализировать улицы города, чтобы успокаивать дорожный трафик на них и обустраивать новые пешеходные переходы, строить светофоры", - заявил вице-мэр Максим Ликсутов.

Напомним, по данным ГИБДД, в январе-августе этого года аварийность с участием автомобилей с техническими неисправностями в России увеличилась на 13,7%. В основном в ДТП попадают автомобили с проблемными покрышками, незаконной тонировкой, неисправными световыми приборами, а также самовольными изменениями конструкции.

За девять месяцев 2020 года в России, по данным МВД, произошло 105,9 тыс. ДТП с пострадавшими. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 9,4%, тогда как число погибших в авариях уменьшилось на 2,7%, а пострадавших - на 10,9%.