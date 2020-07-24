Компания "АвтоВАЗ" объявила об уходе в корпоративный отпуск с 27 июля по 16 августа. В такой же отпуск уйдут производственные площадки "Lada Ижевск" и "Lada Запад Тольятти". Об этом сообщается на сайте "АвтоВАЗа".

"В период отпуска на предприятиях группы "АвтоВАЗ" будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников. В настоящее время компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети Lada", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне компания "АвтоВАЗ" на фоне оживления спроса на автомобили отложила до осени вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю, который ранее был запланирован на 29 июня. Предполагалось, что в таком режиме компания будет работать до конца года.

"Руководство "АвтоВАЗа" приняло решение о сохранении полной рабочей недели в июле и августе 2020 года в связи с ростом по сравнению с предыдущим месяцем заказов на новые автомобили на июль и август со стороны дилеров, партнеров, организаций и ведомств, осуществляющих корпоративные и государственные закупки. Это ведет к соответствующему увеличению объемов производства", - сообщили тогда в пресс-службе компании.

Представители "АвтоВАЗа" отмечали, что меры господдержки автомобильной отрасли показали свою эффективность. Также восстановлению рынка поспособствовали снятие санитарных ограничений в большинстве регионов страны и открытие дилерских центров Lada.

"АвтоВАЗ" остановил производство 30 марта из-за объявленного президентом в рамках борьбы с эпидемией коронавируса режима "нерабочих дней". 13 апреля компания возобновила производство, но 30 апреля конвейер был остановлен до 18 мая. Затем компания снова возобновила выпуск автомобилей.