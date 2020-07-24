Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров Столичные инспекторы ДПС задержали и привлекли к ответственности женщину, за которой числится более 1 тыс. штрафов за нарушения правил дорожного движения

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров

Столичные инспекторы ДПС задержали и привлекли к ответственности женщину, за которой числится более 1 тыс. штрафов за нарушения правил дорожного движения на 1 млн рублей.

"В Новой Москве сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль Mazda под управлением 35-летней местной жительницы. Согласно сведениям базы данных Госавтоинспекции, за ней числятся 1 076 нарушений правил дорожного движения на общую сумму более 1 млн рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Собеседник агентства уточнил, что в отношении нарушительницы составлены 113 административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания").

"Материалы переданы в суд для принятия решения о привлечении к ответственности. Задержанное транспортное средство было эвакуировано и передано представителям службы судебных приставов для дальнейшего решения в соответствии с действующим законодательством", - рассказали в ведомстве.

Это не первый случай задержания нарушителя с таким солидным количеством штрафов. Так, в январе этого года на Рублево-Успенском шоссе инспекторы задержали 34-летнего москвича, за которым числилось более 2,1 тыс. нарушений ПДД.

В феврале ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала тестировать новые методы борьбы со злостными неплательщиками штрафов за нарушение ПДД. Тогда ведомство составило список таких нарушителей, выяснив, что более 70 автомобилистов и 180 юрлиц по всей России имеют свыше 1 тыс. неоплаченных штрафов, а более 10 тыс. граждан и более 3 тыс. юрлиц не оплатили от 100 до 1 тыс. штрафов. Сомнительный рекорд по долгам принадлежал компании, на которой висело более 27 тыс. штрафов, и москвичке, за которой числилось 2,5 тыс. постановлений.