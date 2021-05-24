Росстандарт планирует запустить сервис для оповещения автовладельцев, машины которых попадут под отзывную кампанию, через портал госуслуг. Об этом сообщил в интервью "Российской газете" замглавы ведомства Алексей Кулешов.

По его словам, разработка этого проактивного сервиса включена в ведомственную программу цифровой трансформации, а запустить сервис планируется в 2022 году. "Далеко не все знают об отзывных кампаниях, у дилеров нет исчерпывающих контактов, поэтому и расширяем способы информирования", - отметил Кулешов.

Сейчас автовладельцы могут узнать об отзывах у дилеров, на сайте Росстандарта или через сервис проверки VIN-кодов на сайте Auto.ru . На прошлой неделе стало известно , что Росстандарт утвердил в качестве национального стандарта Российской Федерации новый межгосударственный стандарт ГОСТ 34725-2021 "Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов".

Анонсированный в 2020 году ГОСТ гласит, что инициирование отзыва автомобилей предусмотрено при несоответствии продукции установленным законодательным требованиям, а также на основании оценки риска, связанного с ее использованием. Стандарт был разработан с учетом мировой практики проведения отзывных кампаний в области автомобилестроения и опыта Росстандарта по проведению надзорных мероприятий на автомобильном рынке.

Разработанный ФГУП "НАМИ" в рамках деятельности межгосударственного технического комитета по стандартизации "Дорожный транспорт" (МТК 056) вступит в действие с 30 ноября 2021 года с правом досрочного применения. К новому стандарту присоединились Армения, Белоруссия, Киргизия и Узбекистан.