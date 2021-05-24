Компании "СберАвто" и "СберЛизинг" (входят в экосистему "Сбера") запустили сервис подписки на автомобили для физических лиц. Он получил название "СберАвтоподписка".

"Сервис позволяет клиентам пользоваться автомобилем без серьезных финансовых вложений: для аренды нового авто достаточно оплатить первый арендный платеж и внести небольшой возвратный страховой депозит. В стандартный пакет обслуживания входит плановое ТО, сезонная замена и хранение резины, оплаченные транспортные налоги, страхование каско (с франшизой и без), ОСАГО, ДСАГО", - говорится в сообщении на сайте "Сбера".

В компании уточнили, что новый сервис позволяет арендовать машины на срок от 6 месяцев до 3 лет. Такая услуга доступна водителям старше 21 года с водительским стажем не менее одного года. Сейчас для аренды доступны более 40 моделей популярных авто от бюджетных моделей Lada и Skoda до премиальных моделей Range Rover и Porsche. Сервис также готов предоставить подписку на любой автомобиль под заказ.

Ориентировочный ежемесячный платеж за аренду автомобиля составляет 1,7-2,2% от его розничной цены. При этом стоимость подписки зависит от срока аренды, ежегодного пробега и ликвидности автомобиля на вторичном рынке. Например, аренда автомобиля уровня Skoda Rapid или Volkswagen Polo будет стоить около 20 тыс. рублей в месяц при подписке на три года.

Пока что новый сервис аренды доступен в Москве и Московской области, а в скором времени заработает и в Санкт-Петербурге. До конца года в "Сбере" планируют запустить сервис и в других регионах РФ. При этом техническое обслуживание и эксплуатация арендованных машин уже сейчас возможны на всей территории страны.

Напомним, осенью прошлого года сервис "Яндекс.Драйв" вслед за некоторыми автопроизводителями разрешил клиентам арендовать машины по подписке на срок от одного месяца до полутора лет. Воспользоваться новым сервисом, который пока что действует только в Москве и Санкт-Петербурге, могут клиенты в возрасте от 21 года, имеющие стаж вождения не менее двух лет. Для аренды машин бизнес-класса водитель не моложе 26 лет должен иметь стаж от шести лет.

Для аренды на момент запуска сервиса были доступны 11 моделей разного класса (с учетом разных цветов), включая Skoda Octavia, Volkswagen Polo, BMW X1, Mercedes C-Class и электрокар Nissan Leaf. Стоимость аренды зависит от ряда факторов. Так, при годовом пробеге в 16 тыс. километров аренда машины на год с франшизой виновника обойдется в 19 тыс. рублей в месяц для Volkswagen Polo и в 60 тыс. рублей для BMW X1. Точную стоимость аренды при других параметрах можно узнать в приложении сервиса.