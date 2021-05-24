Суд в Норвегии обязал компанию Tesla выплатить по 136 тыс. крон (около 16 тыс. долларов США) тысячам местных владельцев электромобилей Tesla Model S и Model X. В общей сложности выплаты могут составить около 160 млн долларов.

Как пишет Electrek , решение затрагивает электромобили Model S и Model X с батареей емкостью 85 кВт*ч, которые выпускались до 2016 года. Всего в Норвегии насчитывается примерно 10 тыс. таких электрокаров, но пока что иск к Tesla подали лишь 30 владельцев электромобилей компании.

Суть претензий к Tesla состоит в том, что в 2019 году компания выпустила для электромобилей два обновления софта, которые привели к сокращению запаса хода машин примерно на 10% (около 45 километров) и заметному увеличению времени зарядки батарей на зарядных станциях Supercharger. Ранее в компании заявили, что обновления должны сделать батареи электромобилей более безопасными и продлить срок их службы, при этом в Tesla отмечали, что снижение запаса хода после установке обновлений было зафиксировано лишь у небольшой доли электрокаров.

В Tesla пока не отреагировали на решение норвежского суда. Компания может либо выплатить неустойки до 30 мая, либо обжаловать решение суда, пишет The Verge . Ранее похожий иск к Tesla подали владельцы электромобилей из США

Напомним, Норвегия является мировым лидером по темпам перехода на электромобили. В 2020 году в этой стране почти 75% продаж новых машин пришлось на электромобили (54,3%) и подзаряжаемые гибриды (20,4%). Этот показатель заметно вырос по сравнению с 2019 годом, когда в Норвегии на долю таких машин пришлось 56% продаж. Власти страны рассчитывают, что уже к 2025 году в стране будут продаваться только электромобили.

До недавнего времени Tesla занимала первое место по продажам электромобилей в Норвегии, но сейчас в стране активнее продаются электромобили Volkswagen.