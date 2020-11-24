Российское представительство компании Mazda объявило дату начала продаж кроссовера Mazda CX-30 и раскрыло некоторые подробности о ценах и комплектациях этой модели для российского рынка.

Напомним, кроссовер Mazda CX-30, построенный на той же платформе, что и новая Mazda 3, был представлен весной 2019 года. В модельном ряду японской компании CX-30 занимает место между кроссоверами CX-3 и CX-5. Как стало известно ранее, выпуск этой модели наладят на заводе во Владивостоке, а теперь сообщается, что в продаже Mazda CX-30 появится 15 января 2021 года.

На российском рынке автомобиль будет доступен с единственным 2,0-литровым бензиновым двигателем Skyactiv-G мощностью 150 лошадиных сил, который будет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или с шестиступенчатым "автоматом". В России будут выпускать как передне- так и полноприводные версии CX-30.

В России будут продавать Mazda CX‐30 в комплектациях Drive, Active и Supreme. Оснащение средней комплектации Active, которая, по мнению представителей компании, будет пользоваться наибольшей популярностью, включает набор систем активной и пассивной безопасности, систему проекции на лобовое стекло, а также датчики дождя и света, пишет Motor.ru.

Помимо этого, автомобиль получит климат-контроль, круиз-контроль, подогрев зеркал и передних сидений, а также многофункциональное рулевое колесо и мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Стоимость Mazda CX-30 в комплектации Active составит от 1,869 млн рублей. Стоимость других комплектаций кроссовера и подробности об их оснащении пока не раскрываются.