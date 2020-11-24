skonech@aol.com / DepositPhotos General Motors отзовет 7 млн машин с дефектными подушками безопасности Takata

skonech@aol.com / DepositPhotos

Американский автопроизводитель General Motors отзовет по всему миру 7 млн машин для устранения дефекта в подушках безопасности печально знаменитой компании Takata. Кампания по отзыву и ремонту автомобилей обойдется GM в 1,2 млрд долларов.

Как сообщает Reuters, решение об отзыве в GM приняли после того, как Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США отклонило возражения компании и обязало производителя отозвать в Соединенных Штатах 5,9 млн пикапов и кроссоверов, выпущенных в 2007-2014 годах из-за дефектных газогенераторов подушек безопасности. Как и в случае с отозванными ранее машинами других компаний эти газогенераторы приходят в негодность под воздействием жары и влаги. В результате газогенератор может взорваться, а его осколки превратятся в смертельно опасную шрапнель.

В GM утверждали, что отзыв машин не требуется, так как установленные на них подушки безопасности отличаются от подушек Takata на отозванных ранее машинах других компаний. После отклонения возражений в GM пообещали начать отзыв. В компании уточнили, что в Канаде будут отозваны 544 тыс. автомобилей. Список моделей, попавших под отзыв, включает Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra и GMC Yukon.

Напомним, компания Takata оказалась в центре скандала с дефектными подушками в 2014 году, а первые крупные отзывы автомобилей с ее подушками безопасности начались еще в 2013-м. В общей сложности из-за дефектных газогенераторов подушек Takata 19 крупных производителей отозвали по всему миру около 100 млн машин. В США было зафиксировано 18 случаев гибели людей из-за подушек Takata с 2009 года. 15 человек погибли в автомобилях Honda, двое - в машинах Ford и один - в автомобиле BMW.

В феврале 2017 года Takata на судебных слушаниях в Детройте официально признала себя виновной в мошенничестве в связи с неисправностью своих подушек безопасности и согласилась выплатить властям США 1 млрд долларов в качестве штрафов и компенсаций всем пострадавшим. В июне 2017 года компания подала заявление о банкротстве. Вскоре активы фирмы за 1,6 млрд долларов выкупила базирующаяся в США китайская Key Safety Systems. Новый владелец объявил, что компания возобновит работу под названием Joyson Safety Systems.