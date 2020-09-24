24 сентября с конвейера "АвтоВАЗа" сошел 30-миллионный автомобиль Lada. Этим автомобилем стал красный седан Lada Granta в специальном исполнении #CLUB. Эта машина станет экспонатом корпоративного музея предприятия, сообщается на сайте "АвтоВАЗа".

В торжественной церемонии по случаю выпуска 30-миллионного автомобиля приняли участие генеральный директор владеющей "АвтоВАЗом" компании Renault Лука де Мео и президент "АвтоВАЗа" Ив Каракатзаниса. Поскольку автомобиль был выпущен в год 50-летия со дня выпуска первой машины на "АвтоВАЗе" "участником" церемонии стал автомобиль ВАЗ-2101.

"Первая Lada полностью изменила автомобильную историю России. ВАЗ-2101 подарил мобильность миллионам людей, и Lada Granta продолжает эту славную историю. Сегодня это автомобиль номер один по продажам в России. Granta обладает выразительным дизайном, обеспечивает уверенность в любых дорожных ситуациях и представляет идеальное соотношение цены и качества. Я хотел бы поблагодарить всю команду производства LADA Granta и весь коллектив "АвтоВАЗа". Спасибо за отличную работу и поздравляю с выпуском 30-миллионного автомобиля!" - сказал Каракатзанис.

По итогам восьми месяцев 2020 года Lada Granta стала самой продаваемой моделью в России, напоминает "Автостат". Реализация автомобилей этого семейства составила 71 922 единицы, что на 16% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в августе на "АвтоВАЗе" сообщили об отмене июньского приказа о введении четырехдневной рабочей недели с 31 августа. Такое решение в компании объяснили обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы в рамках программ опережающих госзакупок, принятых по инициативе Минпромторга, ростом корпоративных продаж, а также начавшимся восстановлением спроса на автомобильном рынке.