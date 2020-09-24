Artzzz / DepositPhotos В России отзывают 1,7 тыс. Mercedes-Benz Sprinter из-за проблем с тормозами

Artzzz / DepositPhotos

АО "Мерседес-Бенц РУС" (официальный представитель Mercedes-Benz в России) объявило об отзыве около 1,7 тыс. коммерческих фургонов Sprinter из-за потенциальных проблем с тормозной системой.

"Отзыву подлежат 1 697 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter (тип: 907), реализованных в период с июня 2018 года по февраль 2020 года, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств являются тормозные шланги, которые могут соприкасаться с задней частью переднего подкрылка. Это может вызвать потертости вплоть до сквозного протирания тормозных шлангов во время движения, что может привести к вытеканию тормозной жидкости. Если водитель не обратит внимание на соответствующий предупреждающий индикатор об уровне тормозной жидкости, то тормозной путь может увеличиться вследствие прогрессирующей потери тормозной жидкости, что может привести к повышенной опасности возникновения аварии", - сообщили в Росстандарте.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На всех подлежащих отзыву транспортных средствах будут проверены установочные положения переднего подкрылка и прилегающих деталей и, при необходимости, они будут доработаны или заменены. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Отметим, что в этом году в России было объявлено несколько десятков крупных и небольших отзывов автомобилей Mercedes-Benz разных моделей. Например, в июне компания объявила об отзыве почти 4,3 тыс. автомобилей нескольких моделей из-за потенциального дефекта люка в крыше. В июле стало известно об отзыве свыше 1 тыс. автомобилей S-класса из-за дефекта заглушек на двигателе, а в августе сообщалось об отзыве свыше 1,6 тыс. автомобилей G-класса из-за потенциального дефекта блокировки дифференциала.