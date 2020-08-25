Компания "Фольксваген Груп Рус", являющаяся официальным представителем бренда Bentley на российском рынке, объявила об отзыве свыше 100 премиальных кроссоверов Bentayga из-за дефекта, который может привести к утечке топлива и возгоранию Отзыву подлежат 104 автомобиля Bentley Bentayga, реализованных в 2018-2020 годы, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является быстроразъемная муфта топливопровода, расположенная в моторном отсеке, которая может подвергаться воздействию температур, превышающих конструктивно допустимую рабочую температуру
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Компания "Фольксваген Груп Рус", являющаяся официальным представителем бренда Bentley на российском рынке, объявила об отзыве свыше 100 премиальных кроссоверов Bentayga из-за дефекта, который может привести к утечке топлива и возгоранию
Matti Blume / commons.wikimedia.org
 
 
 
Отзыву подлежат 104 автомобиля Bentley Bentayga, реализованных в 2018-2020 годы, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является быстроразъемная муфта топливопровода, расположенная в моторном отсеке, которая может подвергаться воздействию температур, превышающих конструктивно допустимую рабочую температуру
John Kalinga / commons.wikimedia.org
 
 
 
Под воздействием таких повышенных температур материал быстроразъемной муфты топливопровода может размягчиться, в результате чего вероятна утечка топлива. Утечка топлива создает риск возгорания
Y.Leclercq / commons.wikimedia.org

Компания "Фольксваген Груп Рус", являющаяся официальным представителем бренда Bentley на российском рынке, объявила об отзыве свыше 100 премиальных кроссоверов Bentayga из-за дефекта, который может привести к утечке топлива и возгоранию.

"Отзыву подлежат 104 автомобиля Bentley Bentayga, реализованных в 2018-2020 годы, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является быстроразъемная муфта топливопровода, расположенная в моторном отсеке, которая может подвергаться воздействию температур, превышающих конструктивно допустимую рабочую температуру. Под воздействием таких повышенных температур материал быстроразъемной муфты топливопровода может размягчиться, в результате чего вероятна утечка топлива. Утечка топлива создает риск возгорания", - сообщается на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На всех подлежащих отзыву транспортных средствах будет заменена быстроразъемная муфта топливопровода, а также, при необходимости, обновлено программное обеспечение управления вентилятором радиатора. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.