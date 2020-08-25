Datsun В России отзывают свыше 90 тыс. автомобилей Datsun

Datsun

Компания "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" (официальный представитель бренда Datsun на российском рынке) объявила об отзыве свыше 90 тыс. автомобилей Datsun из-за дефекта подушек безопасности.

"Отзыву подлежат 93 373 автомобиля Datsun on-DO/mi-DO (модельный код BD0), изготовленных в период с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: было выявлено, что нитрат аммония, содержащийся в непросушенном пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности бездымного типа, портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температуры. Это может при некоторых условиях эксплуатации привести к ненормальному срабатыванию подушек безопасности водителя и пассажира. В этом случае при аварии подушка может сработать с такой силой, что корпус подушки может разрушиться с выбросом в салон металлических фрагментов. Не исключено, что в таком случае металлические осколки могут причинить водителю или пассажиру автомобиля серьезные травмы", - сообщается на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На всех подлежащих отзыву транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, замена рулевого колеса, подушки безопасности водителя, подушки безопасности пассажира (если автомобиль оснащен ей). Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в конце мая сообщалось, что компания Nissan прекратит выпускать и продавать автомобили под брендом Datsun в России. Их производство на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти завершится в декабре 2020 года. Взамен в Nissan планируют вывести на рынок новые модели, а также обновленные варианты уже представленных в российской линейке Nissan кроссоверов и внедорожников.

Продажи Datsun в России стартовали осенью 2014 года. Покупателям были доступны седан on-DO и хетчбэк mi-DO, которые "АвтоВАЗ" выпускал сперва на платформе Lada Kalinа, а затем на платформе Lada Granta. Большой популярности эти автомобили не завоевали: рекорд продаж (32 тыс. штук) был установлен в 2015 году, а в 2019 году в России продали 22,4 тыс. машин Datsun.

В 1981 году Nissan "убила" бренд Datsun ради продвижения собственной марки. В 2012 году компания приняла решение о возрождении бренда на развивающихся рынках, включая Индию, Непал, Малайзию, Казахстан, Белоруссию и Россию. Пока что прекращать производство машин Datsun для рынков этих стран за исключением России в Nissan не планируют.