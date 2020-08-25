На заводе "Автотор" в Калининграде 25 августа началось серийное производство среднеразмерного кроссовера Sorento четвертого поколения. Об этом сообщили в российском представительстве Kia.

"К началу производства на заводе "Автотор" было внедрено новое оборудование для программирования электронных систем Sorento, а также для настройки системы "Эра-ГЛОНАСС". Инжиниринговым центром завода были применены новые технические решения, связанные с дизельным двигателем Smartstream и усложнением некоторых производственных операций", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что кроссовер Sorento построен на новой платформе N3, что позволило сделать автомобиль одним из самых просторных в своем классе кроссоверов, доступных, в том числе, и в семиместном исполнении. В России кроссовер предложат с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 лошадиных сил, который будет работать в паре с шестиступенчатым "автоматом". Также покупателям будут доступны машины с 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 199 лошадиных сил. Такие автомобили получат восьмидиапазонную роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями, пишет РБК

Более подробную информацию о Kia Sorento для российского рынка, компания намерена обнародовать ближе к старту продаж кроссовера, который намечен на четвертый квартал 2020 года.

Напомним, в июле в Калининграде стартовало производство автомобиля Kia K5, который придет на смену седану Kia Optima. Автомобиль будет доступен в 10 различных комплектациях. Стоимость базовой версии Kia K5 (Classic) начинается от 1,49 млн рублей, а самая дорогая версия (GT Line+) стоит от 2,2 млн рублей. Продажи Kia K5 в России начнутся в сентябре.