АО "Мерседес-Бенц РУС" (официальный представитель компании Mercedes-Benz в России) объявило об отзыве почти 800 кроссоверов немецкой марки.

"Отзыву подлежат 798 автомобилей Mercedes-Benz GLC-класса (тип 253), реализованных в 2020 году, с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: жгут электропроводов блока управления рулевым механизмом мог быть изготовлен не в соответствии со спецификацией", - говорится в сообщении Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На всех транспортных средствах будет проверен и, при необходимости, заменен жгут электропроводов блока управления рулевым механизмом. Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Отметим, что в этом году автомобили Mercedes-Benz в России отзывали около 40 раз. В основном компания отзывала десятки или сотни машин разных моделей, но несколько отзывных кампаний были более крупными. Например, в июне компания объявила об отзыве почти 4,3 тыс. автомобилей нескольких моделей из-за потенциального дефекта люка в крыше. В июле стало известно об отзыве свыше 1 тыс. автомобилей S-класса из-за дефекта заглушек на двигателе, а в августе сообщалось об отзыве свыше 1,6 тыс. автомобилей G-класса из-за потенциального дефекта блокировки дифференциала. В сентябре в России отозвали около 1,7 тыс. коммерческих фургонов Sprinter из-за потенциальных проблем с тормозной системой.