Инспекторы ГИБДД в Москве начали предновогоднюю "охоту" на пьяных водителей

25 и 26 декабря инспекторы ДПС проведут в Москве целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"В предновогодний период, когда многие начинают отмечать корпоративные праздники, особенно возникает риск таких ДТП. Причиной этому может стать пренебрежение соблюдением дорожных норм со стороны водителей транспортных средств. Управление Госавтоинспекции Москвы убедительно просит автолюбителей проявлять максимальную ответственность в вопросах безопасности дорожного движения и не допускать управления автомобилем в нетрезвом состоянии", - отметили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что за 11 месяцев 2020 года в Москве произошло 404 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибли и пострадали люди.

Напомним, накануне в дептрансе Москвы сообщили, что по итогам 11 месяцев 2020 года на столичных дорогах было зафиксировано 7177 ДТП с пострадавшими, на 13,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (8314). В этих авариях погибли 327 человек, а пострадали 8111. По сравнению с показателями января-ноября 2019 года количество погибших и пострадавших сократилось на 15,7 и 15,8% соответственно. Снижение количества аварий и жертв произошло в том числе из-за ограничений, действовавших в Москве весной и в начале лета из-за пандемии коронавируса.

В прошлом году в России ужесточили уголовную ответственность за "пьяные" ДТП. Новая редакция ст. 264 Уголовного кодекса РФ гласит, что в случае причинения тяжкого вреда здоровью срок наказания для пьяного виновника ДТП составит от 3 до 7 лет лишения свободы, при гибели человека - от 5 до 12 лет, а в случае смерти двух или более лиц - от 8 до 15 лет лишения свободы. Во всех случаях также предусмотрено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Езда в нетрезвом состоянии чревата лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет и штрафом в 30 тыс. рублей.