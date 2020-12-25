Компания Toyota начала продажи в Японии сверхкомпактного электромобиля C+Pod, который был представлен осенью прошлого года под названием BEV. Пока что двухместный электромобиль доступен корпоративным клиентам, а все желающие смогут приобрести его с 2022 года по цене около 16 тыс. долларов США.

Длина Toyota C+Pod составляет 2490 миллиметров, ширина - 1290 миллиметров, а высота - 1550 миллиметров. Использование пластиковых кузовных панелей позволило снизить массу электрокара - он весит 670-690 килограммов в зависимости от версии. Компактные размеры обеспечивают электромобилю хорошую маневренность: радиус поворота C+Pod составляет 3,9 метра.

Toyota C+Pod оснащен одним электромотором на задней оси. Мощность этого мотора составляет 12,5 лошадиной силы, но этого хватает, чтобы разгонять городской электрокар до максимальных 60 километров в час. Запас хода C+Pod составляет до 150 километров, а на полную зарядку батареи требуется от пяти до 16 часов, пишет Motor.ru. Салон C+Pod в целом аскетичен. На передней панели расположены аналоговые элементы управления и монохромный дисплей в толстой окантовке белого цвета.

Отметим, что похожие по облику и размеру электрокары разрабатывают и в России. Так, в начале декабря компания "КамАЗ" представила на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2020 предсерийный образец небольшого городского электрокара "Кама-1". Эта модель была разработана совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ).

Длина компактного электрокара, разработка которого заняла два года, составляет 3,4 метра, ширина - 1,7 метра, высота - 1,6 метра. Автомобиль получил электромотор мощностью 80 кВт (около 109 лошадиных сил) и литий-ионный аккумулятор емкостью 33 кВт*ч. Максимальная скорость "Кама-1" составляет 150 километров в час, а запас хода - 250 километров. Полная зарядка батареи в обычном режиме занимает 6 часов, а в ускоренном - 20 минут.

На новую модель Toyota похож и российский электрокар Zetta, который планируется запустить в серийное производство в Тольятти. Zetta представляет собой трехдверный четырехместный автомобиль длиной в три с небольшим метра. Он приводится в движение асинхронными мотор-колесами суммарной мощностью 98 лошадиных сил, которые позволяют электрокару разгоняться до 120 километров в час.