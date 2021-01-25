Московский авторынок в 2020 году упал на 17%

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

По итогам 2020 года в Москве было продано 196,4 тыс. новых легковых автомобилей, на 17% меньше, чем годом ранее. К такому выводу пришли аналитики агентства "Автостат" .

Если самой популярной автомобильной маркой на российском рынке остается Lada, то в Москве она не вошла в топ-5, который составили автомобили южнокорейских компаний Kia (27,9 тыс. проданных машин) и Hyundai (19,9 тыс. машин), а также Volkswagen (17,2 тыс. автомобилей), Skoda (17,1 тыс. машин) и BMW (14,7 тыс.). Автомобили этих брендов заняли почти 50% столичного рынка. При этом продажи Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda в Москве в прошлом году упали на 13-27%, тогда как продажи BMW выросли на 2%.

Что же касается самых популярных в Москве моделей новых легковых автомобилей, то в 2020 году покупатели отдавали предпочтение Kia Rio (10,2 тыс. штук), Volkswagen Polo (9 тыс. машин), Hyundai Creta (7,6 тыс. машин), Nissan Qashqai (6 тыс. штук) и Volkswagen Tiguan (5,8 тыс. проданных автомобилей).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2020 году составили 1 598 825 штук, сократившись на 9,1% по сравнению с 2019 годом.

Лидерство на рынке по итогам года сохранила компания "АвтоВАЗ", продажи которой составили 343 512 автомобилей Lada, сократившись на 5%. Далее идут компании Kia (201 727 машин -11%), Hyundai (163 244 машины, -9%), Renault (128 408 машин, -11%), Volkswagen (100 171 машина, -4%), Skoda (94 632 машины, +7%), Toyota (91 598 машин, -12%), Nissan (56 352 машины, -13%), ГАЗ (51 169 машин, -20%) и BMW (42 721 машина, +3%). В топ-5 самых популярных моделей на российском авторынке в 2020 году вошли Lada Granta (126 112 машин), Lada Vesta (107 281 машина), Kia Rio (88 064 машины), Hyundai Creta (73 537 машин) и Volkswagen Polo (58 455 машин).

В АЕБ отмечали, что 2020 год оказался одним из самых сложных для российского авторынка, но в итоге по динамике продаж в прошлом году Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, а в Европе вышла на четвертое место. Аналитики полагают, что в этом году рост рынка составит 2,1%, а в абсолютных цифрах продажи вырастут на 33 000 автомобилей и составят 1 632 000 транспортных средств.