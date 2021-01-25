Минтранс не поддержал предложение Российской автомобильной федерации (РАФ) вывести из-под действия знаков, запрещающих проезд автомобилей с низким экологическим классом, классические и спортивные автомобили. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания, на котором обсуждалась эта идея. В Минтрансе предложение РАФ назвали "преждевременным".

Напомним, так называемые "экологические" дорожные знаки ввели в ПДД в 2017 году, но на практике они пока не применяются. Ранее из-под действия таких знаков вывели автомобили Минобороны, полиции, пожарной охраны, скорой помощи и почты. Кроме того, Минтранс планирует добавить в список исключений электромобили и автомобили на газовом топливе.

Предложение РАФ заключалось в том, чтобы вывести из-под действия этих знаков классические и спортивные авто, соответствующие определенным ГОСТам. Так, на легковые авто старше 30 лет сейчас не распространяются действия техрегламента о безопасности колесных транспортных средств, включая требования об экологичности. В РАФ отмечали, что таких машин в России насчитывается немного, а чаще всего их используют в рамках автошоу, поэтому негативно влиять на экологическую ситуацию они не могут.

На совещании, которое состоялось в конце прошлого года, представители ГИБДД заявили, что в настоящее время не существует системы "категорирования" классических и спортивных авто в зависимости от "соответствия их современным требованиям безопасности", а также отсутствуют критерии, позволяющие определить "условия участия допуска транспортных средств к движению". По их мнению, вопросы выведения этих автомобилей из-под действия "экологических" знаков можно обсуждать только после создания системы допуска. Представитель НАМИ добавил, что необходимо также разработать отдельную диагностическую карту, чтобы классические и спортивные машины могли проходить техосмотр.

Зампред комитета классических автомобилей РАФ Петр Шляхин назвал позицию Минтранса "неконструктивной". "Нормы безопасности, о которых говорят в МВД, не имеют никакого отношения к установке новых знаков. Вопросы сохранения национальной истории и культуры в области техники должны рассматриваться государством в увязке со всеми законодательными и нормативными изменениями. О судьбе классических и спортивных авто надо думать заранее, внеся соответствующие поправки в правила. А правила допуска к движению, о которых говорит Минтранс, уже давно разрабатываются", - заявил он.