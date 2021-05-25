В апреле 2021 года в России было продано 195 новых электрокаров, в восемь раз больше, чем в апреле прошлого года (24 штуки). Всего же, в январе-апреле этого года на российском рынке было продано 502 новых электромобиля, в 6,5 раза больше, чем годом ранее (77 штук). Об этом сообщает агентство "Автостат" .

В сообщении отмечается, что 80% продаж новых электромобилей в апреле пришлись на три модели: Porsche Taycan (85 штук), Audi e-tron (39 штук) и Tesla Model 3 (32 штуки). Также в апреле в России продали 13 электромобилей Nissan Leaf, 10 электрокаров JAC iEV7S, 6 электромобилей Tesla Model X, 5 машин Jaguar I-Pace, 2 электрокара Tesla Model Y и по одному экземпляру Chevrolet Bolt, KIA Niro и Tesla Model S.

Рост продаж электромобилей в апреле эксперты связывают с низкой базой - год назад продажи машин в целом и электромобилей в частности рухнули из-за введенного властями карантина.

Свыше 40% продаж новых электрокаров в апреле пришлось на Москву (80 штук), около 11% - на Санкт-Петербург (21 штука). Далее идут Свердловская область (13 штук), Московская область (11 штук) и Краснодарский край (9 штук). В 37 регионах было куплено от 1 до 5 новых электромобилей.

Напомним, на днях стало известно, что рабочая группа при Минэкономики подготовила проект программы "Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах", который предусматривает, что до 2030 года на развитие электротранспорта будет потрачено 418 млрд рублей, включая 153,5 млрд рублей из бюджета и внебюджетных фондов. План предусматривает, что в 2022 году доля электромобилей на российском авторынке должна составить 1,7% при общих продажах машин в 1,8 млн штук, а к 2030 году - 15% (при объеме авторынка в 2,5 млн штук). Общий парк электромобилей к 2030 году должен составить 1,5 млн штук.

В 2020 году в России было продано в общей сложности 687 новых электромобилей, на 95% больше, чем годом ранее. Несмотря на почти двукратный рост продаж, электромобили заняли примерно 0,04% российского рынка новых машин.