С начала 2021 года несколько установленных в Москве дорожных камер с модулем "Безопасность" зафиксировали 2 693 случая использования водителями телефонов за рулем. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сообщение в 5 слов - около 10 секунд. Автомобиль на скорости 100 км/ч за это время проедет 280 метров. Расстояние, достаточное, чтобы при езде "вслепую" не заметить пешехода или неожиданно возникшее препятствие и не успеть среагировать. <...> Это поведение подвергает опасности вас и всех, кто также находится на дороге. Невнимание - чревато смертью. Пожалуйста, будьте ответственны и не отвлекайтесь на телефон за рулем", - говорится в сообщении.

Штраф за использование телефона за рулем за исключением случаев разговора при помощи гарнитуры или по громкой связи составляет 1,5 тыс. рублей.

Напомним, в начале ноября прошлого года в дептрансе Москвы сообщили, что в ближайшее время в столице начнут работать несколько дорожных камер, которые смогут распознавать водителей, разговаривающих по телефону во время движения или непристегнутых ремнем безопасности. В презентации было указано, что новые камеры могут делать до 25 кадров в секунду и при помощи нейросетей способны распознавать на изображениях руль, руки водителя и ремень безопасности, а также факты нарушений водителями требования пристегнуть ремень и запрета на использование телефона. Точные сроки запуска новой системы не назывались, но в дептрансе отмечали, что она прошла тестирование в феврале этого года - камеры фиксировали нарушения, но штрафы водителям тогда не выписывались.