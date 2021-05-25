Российское представительство компании Mercedes-Benz начало продажи обновленного купеобразного седана CLS, который был представлен в апреле этого года.

Как напоминает РБК , обновленную модель можно отличить от предшественника по модернизированной радиаторной решетке, измененному переднему бамперу с воздухозаборниками иной формы и хромированному серебристому сплиттеру. В салоне автомобиля появился новый мультифункциональный руль с отделкой кожей Nappa и сенсорными панелями.

В России эта модель будет доступна в версиях CLS 350 d 4Matic с 2,9-литровым дизельным двигателем мощностью 249 лошадиных сил и топовой версии Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+ с 435-сильным бензиновым мотором объемом 3,0 литра. Дизельный CLS с мотором разгоняется с места до 100 километров в час за 5,7 секунды, а AMG-версии требуется на это 4,5 секунды, пишет Motor.ru . Стартовая стоимость этих версий составляет от 7,2 млн и 8,53 млн рублей соответственно.

Список доступных владельцам обновленного CLS электронных помощников включает адаптивный круиз-контроль, который может автоматически возобновить движение после полной остановки, если ее время не превышает одной минуты. Также водителю доступны функция контроля слепых зон, система удержания автомобиля в занимаемой полосе, а еще камеры кругового обзора с увеличенным охватом.

Напомним, в апреле компания Mercedes-Benz представила электрический седан EQS, который создатели позиционируют как альтернативу модели S-Class с двигателями внутреннего сгорания. В основу Mercedes-Benz EQS лег одноименный концепт-кар, который был представлен в 2019 году на Франкфуртском автосалоне. Отличительной чертой серийной версии электрокара стал коэффициент лобового сопротивления 0,2.

Длина EQS составляет 5265 мм, и по этому показателю электрокар сопоставим с новым S-Class с удлиненной колесной базой. Как и S-Class, электрокар получил шасси с функцией поворота задних колес, которая обеспечивает повышенную устойчивость на большой скорости и увеличивает маневренность на малой. Mercedes-Benz EQS в базовой модификации приводится в движение единственным электромотором мощностью 331 лошадиная сила, который разгоняет автомобиль с 0 до 100 километров в час за 6,2 секунды. Также EQS получит версию с двумя моторами мощностью 524 лошадиные силы, которая сможет разогнаться до "сотни" за 4,3 секунды.