МВД России предложило сократить перечень ошибок, после совершения которых кандидату в водители могут остановить экзамен. Это следует из проекта ведомственного приказа об утверждении административного регламента по проведению экзамена на права. Обзор изменений в этой части регламента приводит РИА "Новости".

В действующей редакции регламента возможные ошибки экзаменуемых разделяются на "грубые" (пять штрафных баллов), "средние" (три балла) и "мелкие" (один балл). Для сдачи экзамена необходимо набрать менее пяти штрафных баллов - совершение одной из 17-ти "грубых" ошибок означает, что экзамен провален.

Новая редакция гласит, что экзамен остановят, если кандидат допустил нарушение, предусмотренное одним из 15-ти пунктов экзаменационного листа. Обновленный список "грубых" нарушений включает непристегнутый ремень безопасности, а также использование телефона или другого средства связи во время движения (это нарушение сейчас относится к "средним" и не является основанием для прекращения экзамена).

Напомним, новые правила сдачи экзамена на права должны вступить в силу 1 апреля 2021 года. Ранее предполагалось, что они начнут действовать в октябре этого года, но срок реформы перенесли из-за пандемии коронавируса. Реформа предусматривает введение единого практического экзамена, тогда как сейчас он разделен на "площадку" и "город". Перемены коснутся и процедуры аннулирования результатов экзаменов по жалобе на оценку экзаменатора или при предоставлении поддельной медсправки. Подготовленный ГИБДД проект регламента детализирует процедуры проведения экзамена.

В конце сентября автошколы направили в МВД ряд замечаний к проекту регламента сдачи экзаменов на права по новым правилам. Претензии участников рынка к новому регламенту в основном связаны с отсутствием в нем четких инструкций и параметров упражнений для водителей, которые прописаны в действующем регламенте. Так, в Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) не понимают, как экзаменатор проконтролирует выполнение маневра "постановка транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов" (как и чем измерять угол?) или разворот "в ограниченном пространстве" при движении задним ходом (какое пространство является ограниченным?).

В Федерации автошкол Татарстана отметили, что в упражнении "остановка и начало движения на подъеме и на спуске" не указана величина отката, тогда как сейчас для контроля отката экзаменатор ставит стойку в 30 см позади машины. В Союзе автошкол Москвы заявили, что в описании упражнения "постановка транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом" не указано, идет ли речь о парковке машины к незанятой обочине или между двумя автомобилями.

У участников рынка также возникли претензии к регламентации ошибок, за которые начисляются штрафные баллы. Так, в Национальном союзе ассоциаций автошкол (НСАА) обратили внимание на положение, согласно которому наезд на бордюр или препятствие считается грубой ошибкой. Из этого пункта неясно, будет ли считаться нарушением выезд за пределы проезжей части или обочины при отсутствии бордюра. Также в НСАА указали на необходимость установить порог в 5 км/ч при фиксации ошибки "превышение установленной скорости движения. Наконец в НСАА назвали излишним пункт о штрафе за "резкий старт (рывок, пробуксовка) при начале движения".

В Союзе автошкол Москвы также отметили, что регламент позволяет принимать часть экзамена на площадке. "Кандидаты в водители будут попадать в неравные условия. В одном случае они будут выполнять экзаменационные упражнения в привычных условиях закрытой площадки, с четко обозначенными размерами и границами, в другом же случае - в реальной дорожной обстановке, где размеры и границы для выполнения упражнений могут сильно отличаться либо вообще отсутствовать", - говорилось в сообщении организации.

На днях глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что после вступления в силу новых правил сдачи экзамена на водительские права инспекторы ГИБДД будут уделять особое внимание навыкам вождения экзаменуемого в реальной обстановке: на автострадах, развязках, перекрестках.

"В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков. [Они] непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя", - сказал Черников.