volkswagen-media-services.ru Volkswagen представила в России обновленный кроссовер Tiguan

volkswagen-media-services.ru

Российское представительство Volkswagen анонсировало появление на рынке обновленного кроссовера Tiguan. Выпускать автомобиль будет завод Volkswagen в Калуге.

"Внешний дизайн автомобиля заметно изменился: экстерьер украшают новые бамперы, обновленная передняя решетка радиатора, хромированные молдинги, а также новые передние фары IQ Light и задние фонари с динамическими поворотными огнями. В бестселлере Volkswagen появились новые обивки сидений и цвета отделки салона, а также многоцветная атмосферная подсветка. Набор функционального оборудования расширился за счет обновленной мультимедийной системы MIB3 с расширенным функционалом и возможностями персонализации. Работа с климатической установкой Climatronic теперь переведена в цифровой формат - управлять ее функциями можно с помощью сенсорных регуляторов и кнопок", - говорится в сообщении компании.

Обновленный кроссовер будет предлагаться с бензиновыми двигателями мощностью 125, 150, 180 и 220 лошадиных сил. При этом версии со 125-сильным мотором будут иметь только передний привод и механическую коробку передач. Автомобили со 150-сильным мотором оснащаются автоматической коробкой передач и имеют передний или полный привод. Наконец, кроссоверы двумя самыми мощными моторами будут иметь полный привод и автоматическую коробку.

В компании добавили, что новый Tiguan будет доступен в России в комплектациях Respect, Status, Exclusive и R-Line. Оснащение базовой версии Respect включает 17-дюймовые легкосплавные диски, черные рейлинги на крыше и светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа. Эта версия комплектуется тканевой обивкой сидений, мультифункциональным рулем с подогревом, 3-зонным климат-контролем, круиз-контролем с ограничителем скорости, зеркалами заднего вида с электрорегулировками и подогревом, подогревом сидений и системой экстренного торможения. Сенсорный дисплей штатной мультимедийной системы имеет диагональ 6,5-дюйма.

Комплектация Status отличается серебристыми рейлингами на крыше, тонированными задними стеклами и хромированными окантовками стекол. В салоне установлены сиденья с тканевой отделкой и регулировкой поясничного подпора, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и навигационной системой. Также в этой версии кроссовер получил камеру заднего вида, датчики парковки спереди и сзади, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, а также датчики света, дождя и подогрев задних сидений.

В версии Exclusive новый Tiguan поставляется с 18-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными фарами прожекторного типа и хромированными элементами отделки интерьера. Также кроссовер в этой комплектации получил цифровую приборную панель, систему полуавтоматического рулевого управления и удержания автомобиля в полосе, систему бесключевого доступа и запуска двигателя, а также систему контроля давления в шинах.

Наконец, топовая версия R-Line. Получила 19-дюймовые легкосплавные диски, задний увеличенный спойлер, кожаные сиденья с электрорегулировками и памятью настроек, накладки на пороги и педали, напольные коврики и рулевое колесо - в исполнении R-Line. Оснащение этой версии включает адаптивный круиз-контроль с ассистентом дистанции в пробке, а также рулевое управление с переменным передаточным отношением.

Стоимость всех комплектаций обновленного Tiguan и сроки начала продаж кроссовера в компании пообещали раскрыть позднее.