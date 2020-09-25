Jartsev Vladimir / Facebook Бывший дизайнер "АвтоВАЗа" Владимир Ярцев, который среди прочего работал над обликом седана ВАЗ-2110 раскритиковал компанию BMW за использование слишком больших решеток радиатора в дизайне последних моделей BMW

Jartsev Vladimir / Facebook

Бывший дизайнер "АвтоВАЗа" Владимир Ярцев, который среди прочего работал над обликом седана ВАЗ-2110 раскритиковал компанию BMW за использование слишком больших решеток радиатора в дизайне последних моделей BMW.

"15 лет назад мне было стыдно, что пришла в голову идея гипертрофировать решетку BMW... Теперь стыдно за дизайнеров BMW, что они пришли к подобной идее", - написал Ярцев в Facebook, прикрепив к публикации несколько своих эскизов и фотографии последних моделей немецкого автопроизводителя.

Отметим, что крупные и очень крупные решетки радиатора, которыми оснащаются модели BMW последних лет, ранее уже становились объектом критики. Однако в BMW от подобного решения отказываться не собираются, отмечая, что большие "ноздри" несут не только эстетическую функцию - они призваны питать дополнительным воздухом мощные моторы машин, напоминает РБК.

Как пишет "Российская газета", сейчас Ярцев живет в Бельгии, где возглавляет небольшую студию дизайна. Среди недавних работ компании числится сцецверсия внедорожника Lada 4x4, которую планируют выпустить ограниченным тиражом в Германии.