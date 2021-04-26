Renault снизит максимальную скорость всех машин компании до 180 километров в час

Копания Renault для повышения безопасности ограничит максимальную скорость всех своих новых автомобилей до отметки в 180 километров в час. Об этом сообщил глава Renault Лука де Мео, пишет газета Le Figaro.
Такое решение глава Renault объяснил тем, что свыше трети смертельных аварий происходит из-за превышения скорости. Поэтому в компании решили принудительно ограничить скорость новых машин Renault и принадлежащего компании румынского бренда Dacia, пишет РБК.
Ранее аналогичное ограничение скорости для новых машин ввела компания Volvo. Помимо ограничения максимальной скорости машин компания также работает над внедрением технологий, которые будут контролировать скорость автомобиля на основании данных о действующих ограничениях скорости и геоданных. В частности, речь идет об автоматическом снижении скорости на улицах, где расположены школы и больницы.
В 2019 году компания также представила проект по оснащению своих будущих автомобилей системами распознавания пьяных или невнимательных водителей. Обе инициативы являются частью реализуемого компанией плана Vision 2020. Цель этой программы заключается в том, чтобы свести к нулю число смертей и случаев получения серьезных травм в новых автомобилях Volvo.
В Volvo подчеркивали, что превышение скорости остается одной из главных причин ДТП со смертями и травмами. Так, по данным, американских властей, превышение скорости стало причиной 25% таких ДТП в США в 2017 году.
Напомним, Лука де Мео ранее возглавлял испанскую компанию Seat, входящую в концерн Volkswagen. Пост гендиректора Renault он занял в июле прошлого года в соответствии с решением совета директоров компании.