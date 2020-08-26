Китайский агрегатор такси DiDi начал работу в Казани

Китайский агрегатор такси DiDi, как и ожидалось, начал работу в Казани 25 августа. Столица Татарстана стала первым российским городом, в котором появился агрегатор DiDi.

Как сообщили "Ведомостям" в компании "Диди мобилити рус", к платформе могут подключиться не только водители из таксопарков, но и индивидуальные предприниматели (ИП), зарегистрировав свой собственный автомобиль. В ходе льготного периода, продолжительность которого не уточняется, комиссия сервиса составит 5%. Это примерно вдвое меньше комиссии, которую сейчас берут с водителей российские агрегаторы "Яндекс.Такси" и "Ситимобил".

Агрегатор такси DiDi принадлежит китайской компании Didi Chuxing. О планах сервиса выйти на российский рынок впервые стало известно в 2017 году. Об этом тогда сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В ноябре 2016 года РФПИ вложился в Didi Chuxing, но сумма инвестиций не уточнялась.

В декабре прошлого года Didi Chuxing зарегистрировала юрлицо в России (ООО "Диди Мобилити Рус"), а в начале этого года сообщалось, что компания DiDi начала поиски главы и других сотрудников офиса в России. В июне в магазине приложений Google Play появилось приложение DiDi для водителей, но в отзывах отмечалось, что программа не работает, а только собирает контактные данные.

Ранее сообщалось, что после Казани агрегатор может начать работу в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге, но официально эту информацию в компании пока не подтвердили.

Помимо Китая и России DiDi работает еще в 8 странах, в том числе в Бразилии и Мексике, а количество пользователей сервиса составляет 550 млн человек. Кроме такси компания предоставляет услуги по прокату велосипедов, доставке еды и логистике.