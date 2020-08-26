Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин В Москве установят еще 865 дорожных камер. На них потратят почти 6 млрд рублей

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил два тендера по аренде новых комплексов фиксации нарушений ПДД стоимостью 1,05 млрд и 4,9 млрд рублей.

Как пишет "Коммерсант", в общей сложности в рамках этих тендеров в 2021 году планируется установить 865 новых дорожных камер. Места их размещения определит ГИБДД. Контракт на аренду будет заключен на 5 лет, в течение которых подрядчик должен будет обеспечивать работоспособность и функционирование камер. По истечении срока аренды камеры перейдут в собственность ЦОДД.

"Мы фиксируем положительную динамику в снижении аварийности. Количество погибших в авариях на дорогах сократилось на 16% за 7 месяцев, а с 2010 года удалось сократить количество погибших - на 42%. Это хорошие показатели. Но город постоянно развивается: строятся новые дороги, развиваются районы (например, в ТиНАО), вводятся новые выделенные полосы. И в таких местах есть высокая потребность в новых камерах", - рассказали РБК в пресс-службе ЦОДД.

Отметим, что сейчас на московских улицах установлено свыше 2,6 тыс. камер, которые используются для фиксации нарушений ПДД, а также для поиска угнанных машин.

В мае стало известно, что Минкомсвязи готовит распоряжение правительства о назначении ООО "ГЛОНАСС БДД" (дочерняя структура "Ростеха", в которой госкорпорации принадлежит 34%) единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию дорожных камер для фиксации нарушений ПДД.

В Ассоциации производителей и операторов систем фотовидеофиксации ОКО не поддержали планы "Ростеха" и Минкомсвязи. "Значительная часть компаний будет вынуждена уйти с рынка. Фактически будет разрушена конкурентная и эффективно регулируемая отрасль", - заявили в организации, отметив, что у единого оператора не будет "экономических стимулов для улучшения уровня оказания услуг".