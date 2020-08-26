В МВД подготовили новую редакцию плана по обеспечению наказаний для иностранных нарушителей ПДД

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай МВД доработало план по "обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан", нарушающих ПДД

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

МВД доработало план по "обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан", нарушающих ПДД. Подготовить соответствующую дорожную карту правительству летом прошлого года поручил президент Владимир Путин. Первая редакция плана была готова в ноябре 2019 года, и с тех пор МВД занимается ее доработкой.

Как пишет "Коммерсант" документ претерпел значительные изменения, но в нем по-прежнему говорится о необходимости принять закон, обязывающий иностранных перевозчиков и граждан оплачивать штраф за нарушение ПДД до выезда из России. В противном случае машина нарушителя будет перемещена на штрафстоянку. Полномочия по контролю за оплатой получат сотрудники ФТС и Ространснадзора. При этом авторы дорожной карты отказались от идеи создать на границах со странами ЕврАзЭС сеть постов с камерами по проверке номеров, стоянками и терминалами для оплаты. Ранее в МВД хотели увеличить штат сотрудников полиции и Ространснадзора для обслуживания новых пункты контроля, но против этого выступили в Минфине, а против размещения на границах парковок и пунктов оплаты выступили в Минтрансе. Теперь план предполагает лишь установку камер на подъездах к границам со странами ЕврАзЭС.

Что касается других изменений в дорожной карте, то ранее в МВД предлагали наладить между ведомством и ФТС автоматический обмен информацией, необходимой для вынесения штрафов в отношении иностранцев. Также планировалось "оптимизировать сбор данных" о пересекающих границу машинах, зарегистрированных в иностранных государствах. В новой редакции этот пункт исключен, а сведения об иностранных автовладельцах планируется получать из системы "Зеленая карта" (международное ОСАГО, оформляется при пересечении границы). Другой пункт предписывает наладить обмен данными между таможнями стран ЕврАзЭС о временно ввезенных принадлежащих физлицам машинах с последующей передачей сведений в МВД. По данным издания, ФТС не хочет заниматься таким обменом и настаивает на исключении этого пункта, но в МВД хотят его сохранить.

В ФТС заявили, что между МВД и службой уже налажен обмен информацией о владельцах временно ввезенных в РФ иностранных автомобилей: сотрудники ГИБДД могут получить данные по запросу, обработка которого занимает не более трех секунд. Однако в базах ФТС есть сведения только о тех временно ввезенных иностранных автомобилях, которые подлежат таможенному декларированию (то есть зарегистрированы в государствах, не входящих в ЕАЭС, и пересекли российский участок таможенной границы ЕАЭС).

В пресс-службе Минтранса рассказали, что ведомство урегулировало разногласия с МВД. "Разработанный план согласован Минтрансом без замечаний. Вопрос оборудования стоянок и терминалов для оплаты штрафов потерял свою актуальность, поскольку в рамках действующей информационной системы МВД уже есть возможность получения необходимой информации об иностранном перевозчике, информирования его об имеющихся штрафах и возможности их оплаты", - заявили в Минтрансе.

В то же время в Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили, что система "Зеленая карта" не годится для подготовки штрафных постановлений и обработки большого количества запросов. Эта система предназначена для урегулирования ДТП с участием иностранного гражданина на территории России: после ДТП система подтверждает наличие страховки у автовладельца, но ответ на запрос может идти до шести недель и сведения приходят в сильно усеченном виде.

По мнению координатора движения "Синие ведерки" Петра Шкуматова, нарушителей, въехавших из-за пределов Таможенного союза, можно заставить платить штрафы при пересечении границы. Однако из-за отсутствия таможенного контроля на границах для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана, Армении и Киргизии сделать это будет практически невозможно.

Отметим, что сейчас ГИБДД применяет временную схему наказания иностранцев за нарушения ПДД. Так, в Москве и Краснодаре инспекторы останавливают машины с зарубежными номерами и оформляют на водителей все нарушения, зафиксированные камерами в течение двух месяцев, переписывая данные задержанного водителя (несогласный водитель-иностранец может переоформить постановления на реального собственника). За полгода по этой схеме было оформлено несколько сотен тысяч постановлений.