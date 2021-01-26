Президент США Джо Байден подписал указ, который среди прочего предусматривает замену используемых правительством страны автомобилей и грузовиков с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) на электромобили, выпущенные в Соединенных Штатах. Об этом сообщает CNBC .

Сроки реализации этого плана, а также примерная стоимость радикального обновления автопарка, насчитывающего сотни тысяч машин, в документе не уточняются. При этом в настоящее время в США выпускается не так много моделей электромобилей. Так, электрокары производят компании Tesla, General Motors и Nissan, а также ряд других производителей. Однако в ближайшие годы ассортимент электромобилей в Соединенных Штатах должен расшириться - о планах по выпуску электрокаров уже объявил целый ряд компаний.

Из указа также неясно, предполагается ли использовать в качестве альтернативы машинам с ДВС гибридные автомобили, оснащенные ДВС и электромоторами, но ранее Байден говорил, что обновленный автопарк должен состоять из электромобилей с нулевыми выбросами. Предполагается, что инициатива должна помочь новому президенту реализовать план по созданию 1 млн новых рабочих мест в автомобильной индустрии США.

Также Джо Байден объявил о намерении ужесточить требования к локализации машин, приобретаемых для правительственных нужд. Сейчас по меньшей мере 50% деталей таких машин должны быть выпущены в США, но скоро эта планка будет повышена, что может затруднить реализацию плана по переходу на электрокары.

В General Motors поприветствовали решение нового президента, отметив, что компания вдохновлена его намерениями поддержать американских производителей. В компании Ford заявили, что "инвестиции в Америку, ее людей, товары и услуги должны быть национальной миссией".

Напомним, что сейчас электромобили стоят дороже, чем аналогичные автомобили с ДВС, а к недостаткам электрокаров относятся небольшой запас хода у некоторых моделей и необходимость тратить сравнительно много времени на их зарядку. Однако с развитием технологий производителям удается постепенно решать эти проблемы и снижать стоимость электрических автомобилей. Так, согласно прогнозу аналитиков из банка UBS, уже в к 2024 году производство электрокаров будет стоить столько же, сколько производство машин с ДВС. При этом уже к 2022 году затраты на производство электромобиля будут всего на 1,9 тыс. долларов выше затрат на выпуск машины с ДВС. К такому выводу в UBS пришли на основании анализа характеристик и стоимости аккумуляторов семи крупнейших производителей. Неизбежное снижение стоимости электромобилей сделает их покупку более выгодной за счет экономии на топливе и обслуживании.

В связи с этим в UBS считают, что к 2025 году доля электрокаров на мировом рынке вырастет до 17%, а к 2030 году 40% продаж будет приходиться на электромобили. Таким образом, многие из тех, кто присматривает сейчас машину с ДВС на ближайшие 3-5 лет, купят такой автомобиль в последний раз перед переходом на электрокары.