Столичные власти сообщили о снижении числа аварий с участием такси и машин каршеринга в 2020

АГН Москва

В 2020 году в Москве заметно сократилось количество ДТП с участием автомобилей каршеринговых сервисов и такси. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Автомобили каршеринга в 2020 попадали в ДТП на 18% реже, чем в 2019 году. Число погибших снизилось на 27%, раненых - на 22%. Так, в прошлом году на дорогах погибло 11 человек и было ранено 431, в 2019 - 15 и 555 человек соответственно. При этом, несмотря на пандемию, сервис пользовался спросом - за год количество поездок снизилось всего на 6% и составило более 44 млн", - говорится в сообщении.

Что же касается статистики ДТП с участием такси, то количество таких аварий в 2020 году снизилось на 11% по сравнению с 2019 годом. Также на 15% снизилось количество пострадавших в таких ДТП (с 2297 до 1956 человек), однако жертвами аварий с участием такси в прошлом году стали 60 человек, на 20% больше, чем годом ранее.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что российские сервисы каршеринга заметили рост спроса на суточные и долгосрочные тарифы по итогам 2020 года. Так, в "Делимобиле" сообщили, что число суточных аренд год к году выросло более чем на 30%, а средний чек аренды увеличился более чем на 20%. Пробег арендованных машин по сравнению с 2019 годом вырос на 30%. В YouDrive сообщили о росте долгосрочных аренд на 40% при том, что такая возможность появилась у пользователей сервиса только в октябре прошлого года. В BelkaCar число суточных поездок в 2020 году выросло в 2,5 раза. В "Яндекс.Драйве" также сообщили об увеличении длительности поездок, но конкретные показатели не раскрыли.

Рост популярности долгосрочной аренды машин в компании "Делимобиль" связали с пандемией коронавируса и переводом сотрудников на дистанционный режим работы. Также на поведение клиентов повлияло закрытие границ - люди совершали поездки за город на выходные или в отпуск на каршеринговых машинах.

В Москве из-за пандемии коронавируса с 13 апреля по 25 мая прошлого года работа каршеринга была полностью приостановлена, а с 25 мая по 9 июня сервисы могли работать только на срок аренды не менее пяти дней. Ограничения или приостановка работы сервисов вводились также в Санкт-Петербурге и ряде других городов. По оценке Центробанка, из-за ограничений компании теряли 250 млн рублей еженедельно на выплаты лизинговых платежей.