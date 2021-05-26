Электрокар Ioniq 5 доберется до России в 2022 году и будет доступен по подписке

HyundaiWorldwide / YouTube

Представленный в феврале этого года электрокроссовер Ioniq 5 (дочерний бренд Hyundai) появится в России в 2022 году, а не до конца текущего года, как сообщалось ранее. Об этом рассказал глава "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев.

Как пишет Motor.ru , на российском рынке электромобиль будет доступен только в полноприводной версии с двумя электромоторами совокупной мощностью 235 или 306 лошадиных сил. При этом электромобиль, скорее всего, будет доступен только через сервис подписки на автомобили Hyundai Mobility, который был запущен в России в 2019 году и позволяет арендовать автомобили Hyundai посуточно или на длительный срок.

Напомним, новый электрокар построен на представленной в 2020 году платформе E-GMP, которая была разработана специально для электромобилей. Конструкция платформы позволила сделать пол в салоне абсолютно ровным, благодаря чему центральная консоль может сдвигаться назад на140 мм. Такая функция может пригодиться водителю на тесной парковке для выхода водителя и пассажира через одну дверь. Длина Ioniq 5 составляет 4635 мм, колесная база - 3000 мм, ширина - 1890 мм, а высота - 1605 мм.

Ioniq 5 доступен в версиях с батареями емкостью 58 кВт*ч и 72,6 кВт*ч, а также с одним или двумя электромоторами. Максимальная скорость всех версий Ioniq 5 ограничена на отметке в 185 километров в час. Топовая версия электрокара сможет разгоняться с 0 до 100 километров в час за 5,2 секунды, а запас хода кроссовера составит около 480 километров. При использовании зарядного устройства мощностью 350 кВт зарядить батарею Ioniq 5 с 10% до 80% можно будет за 18 минут. Также электрокар можно использовать в качестве источника питания для электроприборов, например во время поездок на природу.

В салоне Ioniq 5 установлены передние сиденья с функцией электрорегулировки, которые могут наклоняться "под оптимальным углом, создавая ощущение невесомости для пассажира". На передней панели размещены 12-дюймовый дисплей мультимедийной системы и 12-дюймовая цифровая панель приборов. Также электрокар получил проекционный дисплей и ряд систем помощи водителю, включая систему предотвращения лобовых столкновений, систему мониторинга слепых зон и систему, отслеживающую состояние водителя.