puhfoto / DepositPhotos Дефицит новых автомобилей в России может сохраниться до весны 2021 года

puhfoto / DepositPhotos

Дефицит новых автомобилей на складах у российских дилеров может сохраниться вплоть до марта 2021 года. Такой прогноз был дан на панельной дискуссии в рамках онлайн-форума "AUTOSTAT Analytic Day" 25 ноября.

"Во втором полугодии 2020-го мы столкнулись с уникальной ситуацией - дефицит новых машин по всем маркам и моделям. Я не припомню такого тотального дефицита уже много лет. Думаю, что в ноябре-декабре текущего года он постепенно будет ослабевать, но обычного состояния насыщенных складов мы вряд ли сможем достичь", - заявил президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Вячеслав Зубарев.

По его мнению, ситуация на рынке будет зависеть от колебаний курса рубля. Если рубль снова подешевеет, то клиентов ждут пустые "полки с автомобилями" по аналогии с пустыми продуктовыми полками в магазинах в марте 2020-го, пишет "Автостат". Если курс рубля будет стабилен, то насытить рынок удастся в течение первого квартала 2021 года.

По данным интернет-агрегатора предложений новых авто Autospot, в октябре текущего года у ведущих российских автодилеров на складах в общей сложности имелось в наличии порядка 27 тыс. автомобилей, что в 2,2 раза меньше, чем в этот же период год назад. Нехваткой моделей на складах сейчас страдает большинство массовых, а также премиальных брендов, включая Hyundai, Kia, Lada, Subaru, Suzuki, Volkswagen, Jaguar, Porsche и другие, пишет "Коммерсант".

"На рынке образовался заметный дефицит автомобилей. Уже сейчас многие клиенты оформляют предзаказы на машины, выдачи которых будут только в 2021 году. Существенная нехватка новых авто отмечается в премиум-сегменте, например, это относится к марке Porsche. Есть дефицит и среди массовых марок, например у Volkswagen, Nissan", - сообщил директор департамента по маркетингу и рекламе ГК "Автоспеццентр" Алексей Ермилов.

Основными причинами нынешнего дефицита участники рынка называют сбои в производстве машин в начале пандемии коронавируса, а также отложенный спрос - после отмены карантина покупатели отправились к дилерам. Также дефицит связывают с излишней осторожностью дилеров. "План производства автомобилей формируется исходя из заказов дилерской сети, которые собираются в разные сроки, но в среднем за три месяца до того, как машина сойдет с конвейера. А в весенние месяцы дилеры делали заказы крайне осторожно по двум причинам. Во-первых, из-за чрезвычайной неопределенности по поводу длительности карантина и его влияния на платежеспособный спрос, во-вторых, из-за того, что июль-август исторически являются мертвыми месяцами для автомобильного рынка и восстановление начинается после возращения людей из отпусков. Однако события развивались по другому сценарию, возник существенный отложенный спрос, накопившийся за месяцы карантина, а также спрос со стороны тех потребителей, которые были вынуждены из-за ограничительных мер отменить зарубежные отпуска", - считает генеральный директор "Соллерс Инжиниринг" Юрий Алексаков.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре составили 154 164 штуки. Этот показатель вырос на 7% по сравнению с октябрем 2019 года. По итогам 10 месяцев 2020 года продажи составили 1 188 771 машину, сократившись на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.