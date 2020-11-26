Pixabay.com Минпромторг планирует повысить утильсбор на 30%

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Утильсбор на автомобили и спецтехнику может вырасти с 1 января в среднем в пределах 30%. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с планами Минпромторга.

По данным собеседников издания, чиновники обосновывают необходимость повышения утильсбора необходимостью сохранить уровень барьера для импорта с учетом девальвации рубля в этом году.

Напомним, так называемый утилизационный сбор был введен для импортируемых автомобилей для защиты отрасли в 2012 году. После вмешательства ВТО сбор начали платить и расположенные в России заводы, но они, в отличие от импортеров, стали получать промышленные субсидии, сопоставимые с расходами на утилизационный сбор.

С 1 января 2020 года утильсбор был повышен - индексация в основном затронула сегмент легковых автомобилей, в котором сбор вырос в среднем на 110,7%. Для машин с двигателем объемом до 1 литра сбор увеличился на 46,1%, а для машин с двигателем от 3,5 литра - на 145%. Утильсбор в самом популярном сегменте автомобилей с двигателем объемом 1-2 литра вырос на 112,4%. Из-за его повышения в Россию перестали ввозить седан Mazda 3 японского производства. Другие компании вынуждены были повысить цены на машины.

В конце 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал еще одно повышение утильсбора. "Через какое-то время - с 2021 или с 2022 года - будет [вновь] проиндексирован утилизационный сбор. Динамика таможенных пошлин будет находиться в коридоре, который согласован с ВТО. Здесь вопрос мотивации [автопроизводителей к локализации в РФ]. Мы, со своей стороны, постараемся запустить дополнительные механизмы поддержки инвестиций, и компании это знают", - заявил тогда Мантуров.

Как отмечает издание, повышение утильсбора формально не должно сказываться на стоимости собираемой в России техники, но на практике это не так. Например, в автопроме с 2020 года компенсации утильсбора выплачиваются исходя из уровня локализации и только производителям, заключившим специнвестконтракт (СПИК). В сегменте спецтехники, по словам источников, выплаты компенсаций осложняет сам Минпромторг, не подтверждая предприятиям локализацию. Таким образом, утильсбор превращается из барьера в налог на производство в России.

Собеседники "Коммерсанта" уточнили, что в настоящее время предложения по индексации проходят согласование в правительстве. В частности, в Минэкономразвития подтвердили, что получили предложения Минпромторга. При этом с участниками рынка эта тема не обсуждалась.

В настоящее время неизвестно, как именно будет происходить повышение утилизационного сбора. По словам одного источника, повысить сбор с 1 января предлагает профильный департамент Минпромторга по спецтехнике. Другие источники говорят, что в начале сентября в автомобильном департаменте ведомства предлагали повысить сбор с середины 2021 года с учетом рисков повышения "социальной напряженности". Но эти планы все же пересмотрели в сторону январской индексации, сообщил один из собеседников. Наконец, еще один источник говорит о возможности повышения сбора на 25% с января и до 40% с середины 2021 года.

По общему мнению собеседников издания, повышение сбора вкупе с падением доходов населения заставит производителей сократить модельный ряд. Прежде всего с рынка могут уйти импортные машины и техника, но с учетом недополучения компенсаций сокращение модельного ряда коснется и локального производства.